-"FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ LİZBON ZİRVESİNDE KABUL EDİLEBİLİR" BRÜKSEL (A.A) - 14.10.2010 - NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ABD'nin Avrupa'ya kurmak istediği füze kalkanı projesinin NATO'nun 19-20 Kasımdaki Lizbon zirvesinde kabul edileceği konusunda "gayet iyimser" olduğunu söyledi. Rasmussen, NATO dışişleri ve savunma bakanları toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, "NATO'nun vatandaşlarını (muhtemel) füze saldırılarına karşı koruması gerektiği konusunda Lizbon zirvesinde fikir birliği sağlamaya doğru yöneldik" dedi. Genel Sekreter Rasmussen, NATO'nun füze savunma sistemini kurarken Rusya'ya da işbirliği önerisinde bulunması gerektiğini belirtti. Avrupa'daki mevcut füze savunma sistemlerinin sadece birbirine entegre edilmesinin maliyeti 200 milyon avro düzeyinde hesaplanıyor. Füze savunma sisteminin bütün NATO üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde maliyetin çok daha yükseleceği belirtiliyor.