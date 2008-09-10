"Futbolda Real Madrid'den daha fazlası var"



İspanya milli takımı kadrosunda yer alan Cazorla, EFE’ye verdiği demeçte Real Madrid’e hayır demenin kendisi için çok da zor olmadığını söyledi.



Büyük çoğunluğun rüyalarını süsleyen Rel Amdrid forması giymeyi rededen Cazorla, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Futbolda Real Madrid’ten de fazlası bulunduğuna inanıyorum. Bu yüzden onlara hayır demek o kadar da zor olmadı. Tabi ki çok iyi bir takımlar. Ama ben kendi takımımda oldukça mutluyum. Umarım Villereal’de gelişimimi sürdürür ve milli takımda oynamaya devam edebilirim” diyerek sözlerini noktaladı.



Milli takım kampında İspanyol haber ajansı EFE’ye konuşan Villerealli futbolcu Cazorla, geçen sezon ligde gösterdiği performans ve ardından İspanyol milli takımındaki başarılı oyunu ile dikkatleri üzerine toplamıştı.



Cazorla, “İnsanlar beni sokakta çevirip tebrik edip imza istemeye başladılar. Beni bir yıldız olarak görüp görmediklerini bilmiyorum ama Avrupa Şampiyonluğunu kazanmak bir anda bana gelen teklifleri arttırdı” dedi.

