-"FUTBOLCULARIMIZIN TRANSFERİ SÖZ KONUSU DEĞİL" TRABZON (A.A) - 13.01.2011 - Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, başta Umut Bulut olmak üzere futbolcularına gelecek tekliflerin kesinlikle dikkate alınmayacağını ve görüşme sürecinin dahi başlatılmayacağını bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan ve ikinci yarıya aynı iddiayı korumak hedefiyle hazırlanan bordo-mavili takımın oyuncularıyla ilgili medyada bazı transfer haberleri yer aldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda, takımımızın kadrosunda sürekli yer bulan ve amaçları doğrultusunda ciddi katkıları bulunan hiçbir futbolcumuzun elden çıkarılması gibi bir düşünce söz konusu değildir. Oyuncularımızın ürettikleriyle bir değer haline gelmeleri ve talep görmeleri bizler adına gurur vericidir. Ancak bugün itibariyle başta Umut Bulut olmak üzere bahsedilen nitelikteki oyuncularımıza gelecek teklifler tarafımızdan kesinlikle dikkate alınmayacak ve görüşme süreci dahi başlatılmayacaktır.'' İçinde bulunulan dönemde tüm enerjisini sahaya verme düşüncesinde olan yönetim kurulunun oyuncuların motivasyonlarının dağılmaması adına iç transferdeki temaslarını da sezon sonuna kadar dondurduğu kaydedilen açıklamada, ''Sözleşmesi biten oyuncularımızla ilgili durum değerlendirmesi ligin bitimiyle yapılacaktır. Bu vesileyle taraftarlarımız başta olmak üzere, tüm kamuoyunun medyada yer alacak transfer haberlerine itibar etmemeleri gerektiğinin altını çiziyor, camiamızın tüm konsantrasyonunu sahada yoğunlaştırmasını istiyoruz'' ifadelerine yer verildi.