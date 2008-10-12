"Fulya'da kaçak yapılaşma yok"



Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Fulya projesihnde hiçbir kaçak yapılaşma olmadığını söyledi.



Ritz Carlton Otel'de gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılan Ünal, ''Fulya ile ilgili hiçbir kaça yapılaşma yok'' dedi.





Aynı zamanda Beşiktaş divan kurulu üyesi Ünal, yapımcı firma ve kulübün olduğu gibi Beşiktaş Belediyesi'nin de Fulya'da ünitesi olduğunu ifade ederek, ''Projenin başlangıcında Beşiktaş yönetimiyle basına yansıyan tartışmada kulübün ileride bir sıkıntı yaşamaması için yaşandı. Hiçbir sıkıntı yok. Beşiktaş Belediyesi olarak Beşiktaş Kulübü'ne destek verdik.



Beşiktaş Belediyesi ve meclis üyelerini kutlamak gerekir. Burada yaşayan insanları da kutlamak lazım. Kolay değil yüksek binalar kuruluyor. Projeye destek verdiğim için çok mutluyum. İyi ki vermişim, doğruyu yapmışım'' dedi.



BJK İnönü Stadı ile ilgili düşüncelerini de açıklayan Ünal, yönetim kurulunun statla ilgili hazırladığı projeyi onaylayıp Anıtlar Kurulu'na gönderdiklerini dile getirerek, ''Beni temsilen Anıtlar Kurulu'nda başkan yardımcısı görev yapıyor. O bir oyumuzun sonuna kadar arkasında olacağız. Gerekir ben toplantıya giderim'' diye konuştu.



Yasalar çerçevesinde eğitime, kültüre ve sanata destek verdiklerini kaydeden başkan Ünal, ''Beşiktaş'ın İstanbul'daki tüm altyapılarının çalıştığı yerlere, basketbol, voleybol ve engellilere, araç tesis ettik. Onların gidiş ve gelişlerini sağladık. Hiçbir talepten bulunmadan yasalar çerçevesinde bunu yaptık'' diyerek sözlerini tamamladı.



Divan kurulu toplantısında bazı eleştiriler olsa da üyeler özellikle teknik direktörlüğe Mustafa Denizli'yi getiren yönetim kuruluna destek verdi.





