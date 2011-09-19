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Dünya

"Fransa'nın Libya'da paralı askerleri yok" NEW YORK (A.A)

19 Eylül 2011 22:18

-"Fransa'nın Libya'da paralı askerleri yok" NEW YORK (A.A) - 19.09.2011 - Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, ülkesinin Libya'da paralı askerleri olmadığını söyledi.  BM Genel Kurulu toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Juppe, düzenlediği basın toplantısında, Libya'nın firari lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin aralarında Fransız ve İngiliz personelinin de bulunduğu 17 paralı askeri yakaladığına dair haberlere ilişkin, "Libya'da Fransız paralı askeri yok" açıklamasını yaptı.  Kaddafi'ye bağlı güçler, Beni Velid kentinde aralarında Fransız ve İngiliz personelin bulunduğu 17 paralı askeri yakaladıklarını bildirmişlerdi.

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