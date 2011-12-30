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Dünya

"Fransa'da bazı Müslüman mezarlarının kitabeleri tahrip edildi ANKARA (A.A)

30 Aralık 2011 17:31

-"Fransa'da bazı Müslüman mezarlarının kitabeleri tahrip edildi  ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da bazı Müslüman mezarlarının kitabelerinin tahrip edildiğinin üzüntüyle öğrenildiğini belirterek, Fransız makamlarının olaya gereken hassasiyetle yaklaşmasının ve soruşturmanın ciddiyetle yürütülmesinin beklendiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın Carcassonne şehrinde bulunan St. Michel mezarlığında aralarında Birinci Dünya Savaşı'nda verilen şehitlerimizin ebedi istirahatgahlarının da bulunduğu bazı Müslüman mezarlarının kitabelerinin, 26 Aralık 2011 tarihinde ırkçı sloganlar yazılmak suretiyle tahrip edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir" denildi. Ülkelerin birbirlerinin topraklarında defnedilmiş vatandaşlarının, onların birbirlerine kutsal emanetleri olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen benzer saldırının faillerinin henüz tespit edilememiş olması ışığında, Fransız makamlarının olaya gereken hassasiyetle yaklaşmasını ve soruşturmanın ciddiyetle yürütülmesini bekliyoruz. Avrupa genelinde gözlemlenmekte olan ve AB'nin üzerine inşa edildiği temel değerler bütününe taban tabana zıt olan ve son dönemde Avrupa genelinde giderek artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, dışlayıcı milliyetçilik ve İslamofobi gibi insanlığa karşı suç niteliğindeki akımlar karşısında gösterilen tepkisizliğin maalesef bu ve benzeri saldırılar için uygun ortam hazırladığı müşahede edilmektedir."

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