-"FRANSA MUHALİFLERE PARAŞÜTLE SİLAH ATTI" PARİS (A.A) - 29.06.2011 - Fransız Le Figaro gazetesi, Paris'in Libyalı muhaliflere bu ayın başında havadan paraşütle hafif silah attığını yazdı, haber Fransız Genelkurmay Başkanlığınca doğrulandı. Fransa Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Albay Thierry Burkhard, Trablus'un güneydoğusundaki dağlık Cebel Nefise bölgesinde bu ayın başında insani durumun kötüye gitmesi üzerine, bölgeye havadan insani yardım, yiyecek, su ve ilacın yanı sıra sivillerin kendilerini korumaları amacıyla silah ve özellikle mühimmat attıklarını belirtti. Paraşütle atılan silahların siviller tarafından kullanımı kolay piyade tipi hafif tüfek olduğunu belirten Sözcü, bölgede güvenlik durumunun giderek bozulması üzerine insani yardımı bir miktar silah atarak tamamladıklarını kaydetti. Konuya yakın ismini açıklamayan yetkili bir kaynak da, Fransa'nın muhaliflere paraşüt aracılığıyla ve komşu ülkelerle kara sınırı üzerinden silah sağladığını belirterek, bu bölgeye aralarında birkaç hafif tankın da bulunduğu 40 ton silah ulaştırıldığını söyledi. Aynı yetkili, bölgeye silah yardımı kararının, nisan ayı ortasında Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Libyalı muhaliflerin "genelkurmay başkanı" General Abdülfettah Yunus ve kendisine eşlik eden muhalif yetkililer arasında yapılan toplantıda alındığını belirtti. Le Figaro gazetesi üst düzey bir Fransız askeri yetkiliye dayanarak verdiği haberde, Fransa'nın muhaliflere destek amacıyla özellikle roketatar, taarruz tüfeği, mitralyöz ve Milan tanksavarları olmak üzere bu bölgeye havadan silah attığını yazmıştı. Fransız askeri yetkililer, Fransız silahlı kuvvetlerinin paraşütle havadan malzeme atmada çok etkin ve çok isabetli bir sisteme sahip olduğunu belirterek, bu konuda müttefiklerinin özellikle İngiltere'nin yardımına ihtiyacı bulunmadığını ve münferit hareket ettiğinin altını çiziyorlar. -İNGİLTERE SICAK BAKMIYOR- Bingazi'yi muhaliflerin elinden almak üzereyken Muammer Kaddafi güçlerini durdurmak için 19 Mart'ta başlatılan askeri müdahalenin kararlaştırıcısı Fransa ile birlikte İngiltere ise Paris'in aksine muhaliflere silah verilmesine sıcak bakmadığını açıkladı. İngiltere Savunma Bakanı Gerald Howarth Brüksel'de yaptığı açıklamada, Libya'daki muhaliflere silah vermeyi düşünmediklerini belirterek, bazı koşullarda onaylansa bile bunun Libya'ya askeri müdahaleye izin veren BM kararından başlayarak bir dizi soruya yol açacağını söyledi. Howarth, ''Muhaliflere silah vermiş olması Fransa'ya ait bir konu, benim niyetim Fransa'yı eleştirmek değil. Ama bu bizim de yapacağımız bir iş değil'' diyerek, Paris ve Londra'nın Libya'da ''partner'' olduklarının altını çizdi. -MUHALİFLERE 100 MİLYON DOLAR YARDIM- Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Libyalı muhaliflerin siyasi organı Ulusal Geçiş konseyi'ne (UGK) özel bir fon aracılığıyla 100 milyon dolar yardım sağlandığını açıkladı. Hague, UGK'nın temas grubu tarafından yürürlüğe konan geçici bir finansman mekanizması aracılığıyla ücretleri ödemek ve yakıt satın almak için geçen hafta uluslararası bağışlardan oluşan 100 milyon dolar yardım aldığını belirtti.