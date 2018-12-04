"Fransa Başbakanı akaryakıt zamlarının geri çekileceğini duyuracak"

Deniz Kılınç (DHA) – Fransa Başbakanlık Ofisi, Başbakan Edouard Philippe’in ülke genelinde akaryakıta getirilen vergi zamlarının geri çekileceğini açıklayacağını duyurdu.

France24 kanalı, Fransa Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, akaryakıta getirilen zamlar sebebiyle 17 Kasım’da Paris’te başlayan “sarı yelekliler” protestolarının ardından, Başbakan Phillippe’in söz konusu zamların geri çekileceğini duyurmasının beklendiğini aktardı.

Başbakanlık açıklamasında ayrıca, Phillippe’in, \'sarı yelekliler\'le bugün gerçekleştirmesi beklenen toplantıyı iptal ettiği belirtilirken; Fransa Kültür Bakanı Franck Riester de yerel basına yaptığı açıklamada Phillippe’in \'gelecek günlerde güçlü ve uzlaştırıcı bir jest\' yapacağını söyledi.