-"FRANSA 'AAA' NOTUNU HAK EDİYOR" WASHINGTON (A.A) - 08.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Genel Müdürü John Chambers, Fransa'nın "istikrarlı" görünümüyle 'AAA' notunu hak eden iyi planlanmış bütçe politikasına sahip olduğunu söyledi. Chambers, telekonferans yoluyla yaptığı açıklamada, 2010'daki emeklilik reformunun "akıllıca bir önlem olduğunu" ve bu bütçe politikasının iyi planlanmış bir politikaya örnek teşkil ettiğini belirtti. John Chambers, bu politikanın hemen bütçeye yansımamasına rağmen, çalışma süresinin iki yıl uzatılmasının uzun vadeli kamu borçlarının görünümünü büyük ölçüde iyileştirdiğini söyledi.