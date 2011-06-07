-"FOTOĞRAFLAR TERÖRİSTİN MAKİNESİNDEN" ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Jandarma Genel Komutanlığı, Karadeniz bölgesinde çekildiği iddia edilen terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflara ilişkin olarak, ''Söz konusu fotoğrafların, 28 Haziran 2010 tarihinde Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi kırsalında çıkan silahlı çatışmada etkisiz hale getirilen bir terör örgütü mensubundan ele geçirilen fotoğraf makinesinin hafızasından alınan fotoğraflar olduğu tespit edildi'' açıklamasında bulundu. Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2 Haziran 2011 tarihli bir gazetede yer alan haberde, Karadeniz bölgesinde çekildiği iddia edilen terör örgütü mensuplarına ait 4 fotoğrafa yer verilerek, Kastamonu'da Başbakanlık konvoyuna saldıran terör örgütü mensuplarının, Karadeniz bölgesinde çok rahat hareket ettikleri, bölgedeki diğer örgüt mensupları ile top oynadıkları, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Tokat ve Kastamonu kırsalına dağılmış vaziyette bulundukları, bu nedenle de ''Bölgede güvenlik zafiyeti mi var?'' sorusunu akıllara getirdikleri şeklinde ifadelere yer verildiği hatırlatıldı. Konuyla ilgili yapılan incelemede, söz konusu fotoğrafların, 28 Haziran 2010 tarihinde Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi kırsalında çıkan silahlı çatışmada etkisiz hale getirilen bir terör örgütü mensubundan ele geçirilen fotoğraf makinesinin hafızasından alınan fotoğraflar olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, bu fotoğrafların 7 Mayıs 2011 tarihinde Çorum ili Mecitözü ilçesinde teslim olan bir teröriste gösterildiği ve terörist tarafından, fotoğrafların çekildiği bölgenin Tunceli bölgesi olduğunun ifade edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.