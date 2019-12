-"FORMULA'NIN KALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ" İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Formula 1'in İstanbul'da kalmasını istediklerini, bunun için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si için İstanbul Park pistine gelen Akgül, Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone ile yapacağı görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yarışın İstanbul'da kalmasını en çok isteyenlerden biri olduğunu ifade eden Akgül, ''Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ecclestone ile görüşüceğiz. Bu yarışın kalmasını istiyoruz ama olmazsa olmaz değil. Bu pisti her şekilde yaşatırız. Başka yarışlar var, onlara gideriz. Kesinlikle Formula'nın burada kalmasını istiyoruz ve elimizden geleni yapacağız'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Formula'nın kalmasını istediğini anlatan Akgül, bugün yapılacak görüşmeyle ilgili olarak, ''(Görüştük her şey bitti) diye bir açıklama beklemeyin. Bu bir süreç. Şimdi bir kısmını konuşuruz, daha sonra da bir kısmını'' diye konuştu. Yunus Akgül, daha sonra yarışın başlamasına kısa bir süre kala Ecclestone ile bir araya geldi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmeden sonra ikili yarışın startı için piste çıktı. İkilinin konuyla ilgili yarış sonrası yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. -ÜNLÜLER GEÇİDİ- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini sanat ve spor dünyasının ünlü isimleri de izledi. Eski Galatarasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, Beşiktaşlı futbolcu Guti Hernandez, Galatasaray'ın Avustralyalı futbolcusu Lucas Neill, Fenerbahçe Ülker'in oyuncusu Mirsad Türkcan, dizi oyuncusu Erkan Petekkaya gibi ünlü isimler yarışı İstanbul Park'ta izledi. -İSTİKLAL MARŞI'NI DEMET AKALIN OKUDU- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi İstiklal Marşı'nı Demet Akalın okudu. Akalın İstiklal Marşı'nı söylerken, Yunus Akgül ile Bernie Ecclestone Türk Bayrağı'nı birlikte tuttu.