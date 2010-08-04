-"FLAMİNGO KADIN"IN HASTALIĞINA ÇARE YOK ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - İngiltere'de bir kadın, nadir görülen bir nörolojik hastalık yüzünden 3 yıldır tek ayağının üstünde duruyor. Joanne Day, tek ayağının üstünde dururkenki görünümü yüzünden "flamingo kadın" olarak adlandırılıyor. Kasların istemsiz bükülmesi yüzünden olan ve distoni denilen hastalığın bilinen bir çaresi bulunmuyor. 36 yaşındaki Joanne Day'in bir bacağı, bu kas bükülmesi yüzünden vücudunun üst kısmına doğru dizden kıvrık pozisyonda duruyor ve bu yüzden hayatını koltuk değnekleriyle tek ayağı üzerinde durarak geçiriyor. Joanne, ergenlik çağında patenle kayarken düştükten sonra vücudunda kas kıvrılmalarının başgösterdiğini belirtti. İngiltere'de 40 bin kişide distoni hastalığının bulunduğu, ancak Joanne'nin durumunun çok şiddetli olması sebebiyle ülkede tek olduğu belirtildi.