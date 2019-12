-"Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürmedi" İSTANBUL (A.A) - 24.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü ''pozitif''ten ''durağan''a çevirmesine ilişkin olarak, ''Fitch'in yaptığı değerlendirme Türkiye'nin kredi notunu düşürmemiştir. Bunun iyi okunması gerekiyor. Sadece Türkiye'nin görünümünü pozitiften durağana getirmiştir. Bu, 'not tekrar artırılmaya müsaittir' demektir'' dedi. Çağlayan Conrad Otel'de dün başlayan 2. Boğaziçi Ekonomi Zirvesi'nin bugünkü oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu sene yüzde 7,5, yüzde 8'e yakın bir büyüme rakamı göreceğini söyledi. Türkiye'nin 84 ülkenin kredi notu düşürülürken kredi notu iki kere artırılan tek ülke olduğuna işaret eden Çağlayan, şunları ifade etti: ''Dün itibariyle uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaptığı değerlendirme özellikle Fitch'in yaptığı değerlendirme, Türkiye'nin kredi notunu düşürmemiştir. Bunun iyi okunması gerekiyor. Sadece Türkiye'nin görünümünü pozitiften durağana getirmiştir. Bu gelişme şu demektir; 'not tekrar artırılmaya müsaittir' demektir. Bu konudaki endişelerini dile getirmiş, ancak bu kuruluşun yüzde 60 hissesine sahip olan Fransa, uluslararası borçlanmada Almanya'dan 1,5 puan, İngiltere'den 1 puan daha fazla kredi faizi ile borçlanmaktadır. Türkiye için yapılan bu değerlendirmenin mutlaka Fransa ve diğer ülkeler için, bugün borç batağına batmış ülkeler açısından da objektif değerlendirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.''