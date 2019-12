-"Fırsatçılık hoş bir durum değil" OSNABRÜCK (A.A) - 23.08.2011 - Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman takımının UEFA'ya şikayet edildiği yönündeki haberlerle ilgili olarak, ''Kendi tavrımdan öte, insanın içini acıtan bir durum. Eğer böyleyse demek lazım, fırsatçılık çok hoş bir şey değil. Fenerbahçe sahada olmalı, rakipler da güçleri varsa Fenerbahçe'yi geçebilmeli. Biz geçen senenin üzerine koyabilecek gibi gözüküyoruz'' dedi. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Steigenberger otelinde düzenlediği basın toplantısında Almanya kampını değerlendirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 50 yılık lig tarihinde hiç yapılmamış bir şeyi başardıklarını vurgulayan Kocaman bu yıl da aynı başarıyı yakalayacak ortamın olduğunu kaydetti. Kocaman futbolda yaşanan olumsuz süreçle ilgili olarak, ''Sevindirici olan antrenmanlarda ve maçlarda bu sürecin olumsuz hislerinin takıma çok fazla yansıdığını görmedim'' dedi. Sarı-lacivertli teknik adam Almanya kampının verimli geçtiğini belirterek, ''Bu yıl liglerde bizim için ve tüm takımlar için ekstra bir durum oldu. 1 Temmuz'dan bu yana son derece güzel ve istekli antrenmanlar yaptık. Daha sonra Belçika'da bir turnuvaya katıldık. Lige başlayacağımızı düşünürken bir ara verildi. Çok rastlanan bir durum değildi hepimiz için. 5 Ağustos'ta tekrar antrenmanlara başladık. Ağustos ayı antrenman için çok kullanılan bir ay değil'' diye konuştu. Kocaman antrenman yaparken oyuncuların kafasında ligin ne olacağı konusunda sorular olduğunu ve bunu söylemekte mahsur olmadığını ifade ederek, ''Sevindirici olan antrenmanlarda ve maçlarda bu sürecin olumsuzluklarının takıma çok fazla yansıdığını görmedim. Burası çok önemli. Bu oyuncularımın profesyonel anlayışından geliyor. Hazırlık maçlarını resmi maçlara yakın kıvamda oynamaları sevindiri. İnsanların kafalarında soru işaretlerinin gezdiği bir durumda oyuncularımın çoğunluğunun doğru reaksiyon vermesi önemli'' şeklinde konuştu. Hazırlık karşılaşmalarının sonuçları çok fazla önemli olmadığını tekrarladığını vurgulayan Kocaman, ''Dönem gücümüzü test ettiğimiz ilerletmeye ve korumaya çalıştığımız bir dönem. İki test karşılaşmasında Nürnberg ve Palermo ile karşılaştık. Palermo maçında Palermo'ya moral vermek amacıyla belki de hakemin desteklediği bir maç oldu. Lig öncesi son karşılaşmaları da kazanarak moral rüzgarını arkamıza alarak lige başlamak istiyoruz'' ifadelerini kullandı Basın toplantısında oyuncularının durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaman, Semih'in ciddi sakatlığı olmadığını ve zamana ihtiyacı olduğu için İstanbul'a gönderildiğini belirtti. Takımın transfer ihtiyacıyla ilgili olarak boş durmayacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, ''Transferi hem yönetim hem de bizim tarafımızdan doğru organizasyon yapabildiğimizde yaparız. Mutlak ve mutlak forvet oyuncusu almak derdimiz değil. Maliyetleti de düşündüğümüzde iyi bir transfer yapmak isteriz. Doğru bir transfer olmalı bizim için. Bir takviye daha olmasını isterim'' diye konuştu. Aykut Kocaman Bursaporlu Sercan'ın Fenerbahçe'ye alınıp alınmayacağı konusunda şunları söyledi: ''Bana aksettirilmiş bir şey yok benim bu konuda en ufak bir konuşmam bile olmadı. Fakat gündeme gelirse ligin değerli oyuncularından bir tanesi. Yetenekleri ile verimliliği arasında soru işareti bıraktı son dönemde ama yetenekli bir oyuncu.'' Sarı-lacivertli teknik adam Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuların olup olmadığının sorulması üzerine, ''Lugano çok fazla antrenman açığı vardı. Uruguay ile birlikte Copa Amerika'da şampiyon oldular. Böyle bir duygusal yoğunluktan sonra insan vücudunda boşalma olur. Biz de antrenman yapmasını istediğim için Palermo'ya almadık. Ayrılmak istedikten sonra biz çok fazla engelleyemeyiz sözleşmesi gereği. Ayrılmasını istemem. Burada karar verici sözleşmesine göre kendisidir. Yoksa karar verici her zaman Fenerbahçe'dir. Oyunculardan kişisel olarak bana gelmiş bir şey yok'' diye cevap verdi. Yobo ile son bir haftada direkt temasa geçildiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, ''Benim sadece performası nedeniyle görmek istediğim nbir oyuncu değil. Gerek profesyonel anlayışı gerekse pek çok başka konuda örnek gösterilebilecek birisi. Futbol sadece antrenmana çıkıp maç oynamak değil. Futbolcular artık meslekleriyle ilgili daha çok zaman geçirmeli Yobo da böyle bir oyuncu onun gibi oyuncuları arttırmak hedefim Fenrbahçe'de. Umarım bunu başarırım. Yobo ile ilgili çalışmalar sürüyor kendisi de gelmek istiyor'' Aykut Kocaman Mousa Sow ile ilgili olarak bir çalışmaları bulunmadığını da belirterek, ''Sow ile ilgili bir çalışmamız yok. Bilinen maliyetleri yüksek bir oyuncu. Dönemi mümkün olduğu sürece gücümüzü korumak ve maliyet hesabı yapmamız gereken bir dönem'' dedi. Gökhan Gönül ile ilgili olarak açıklama da bulunan Kocaman, ''Geçen sezon da çalıştığım oyuncular itibariyle bazı oyuncuların antrenman katılımları istenen seviyede dedğil. Bu sene daha iyi. Bu sene bu anlamda olumlu gelişme var. Bunların bir tanesi de Gökhan. Oyun içinde en çok güvendiğim oyucnularan birisi ama bunu antrenmanlar ile de şekillendirse hem bizim he mde kendisi için verimlilik artacaktır'' dedi. Lige getirilmek istenen play off sistemiyle ilgili olarak konuşan Kocaman, ''Büyük liglerde uygulanmayan bir sistem. Bu konudan bakıldığında haklı bir eleştiri tarzı var. Ancak dönemsel olarak bence doğru. Futbolun şu anki görüntüsü insanlar algısındaki yeri hepsi biraraya geldiğinde dönemsel olarak doğru. Şampiyonluğa oynayan takımların hakkındaki oluşabilecek şaibeleri ortadan kaldıracak bir sistem'' diye konuştu. Kocaman lig başlayana kadar iki hazırlık maçı daha oynamayı planladıklarını ifade etti. Yeni oynattığı sistemin Alex'in çevresine göre kurulu bir düzen olduğunu belirten Kocaman, ''Ana düzenimiz var. Alex'e daha uygun olan. Son derece başarılı uygulanan bir sistem. Antrenörlükteki amacımda iyi olan bir şeyi bozmak değil geliştirmek. Bu kurulan düzen Alex'in etrafına göre kurulmuş bir düzen. Orta sahada kalabalık olabilirmiyiz diye düşünülen bir düzen. Alex de yine burada kilit bir oyuncu. Amacımız oyuncularımın verimliliğini üst seviyeye çıkarmak'' dedi. Taraftarın medyaya tepkisini de değerlendiren Kocaman, ''Son derce nahoş bir durumdu medyaya yönelik bir tepki. Tepkileri doğal bir süreç. Taraftarın medyaya tepkisi de normal ama tepki fiiliayata dönüşmesi nahoş'' diye konuştu. Yaşanan süreçte hiç yalnız kaldığını düşünmediğini vurgulayan Kocaman, ''Yönetim son derece yoğun bir şekilde yapması gerekenleri yapmaya devam ediyor. Transferle ilgili çalışmaları aksatacak çok ciddi sorunları var kulübün. Biraz daha mesleğimize dönerek bu süreci atlatmaya çalıştık, atlatabildik mi daha belli değil. Son derece güzel bir işimiz var. Futbolculuk ve sonrası antrenörlük hobi mesleklerden. Yalnız kaldığımı düşünmüyorum'' dedi. Ligdeki takımlarıda değerlendiren Kocaman Trabzonspor ile ilgili olarak, ''Geçen sezon ki yarış olağanüstü yarıştı. 17 de 16 maç kazanmak zorsa Trabzonspor'un da 82 puan alması zordu ve başarıydı. Yöneticilerin biraz aşağılayıcı bir durumu vardı ama ben tam aksine övme olarak söylüyorum'' dedi. Galatasaray'ın bu yıl atılım yapma amcında olduğunu vurgulayan Kocaman, ''Galatasaray bu yıl atılım yapmam amacında. Bu sezon ne kadar takım olabilecekler bu konuda soru işareti hep yanlarında olacak. Kaliteli ve güçlü bir takım kuruyorlar'' dedi. Beşiktaş'ın durumunu da değerlendiren Aykut Kocaman, ''Beşiktaş takım olma yolunda önemli adımlar attı. Bunu nereye kadar taşıyacaklar ben de merak ediyorum'' dedi. Ligin bu yıl bir bir numaralı favorisi olduklarını dile getiren Kocaman, ''Eğer kırılma yaşanmadan bu süreci aşabilirsek bir numaralı favoriyiz. Şampiyonlar liginde seçme şansı yok. Şanslı fikstür bana çok anlamlı gelmiyor. Tercih etmek gerekirse Barcelona'nın olmamasını isterim ama çıkarsa ona göre bakacağız'' diye konuştu. Afrika kupasının tüm takımları büyük sıkıntıya düşüren bir organizasyon olduğunu belirten Kocaman, ''Milli takımlarda oynayan oyuncular için öyle. Şu an itibariyle Niang ve Dia var elimizde Yobo da katılırsa aramıza Afrika şampiyonası bizim statümüzü şu an çok etkileyecektir. Handikaplardan bir tanesi, Afrika'nın dışında mümkünse yerel bir alternatif yaratmayı düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.