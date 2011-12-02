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Ekonomi

"Finansal krizin çözümü yıllar alacak" BERLİN (A.A)

02 Aralık 2011 12:46

-"Finansal krizin çözümü yıllar alacak" BERLİN (A.A) - 02.12.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa'nın finansal krizine kolay çözüm olmadığı ve çözümün ''yıllar alacağı'' uyarısında bulundu. Merkel, parlamentoda yaptığı konuşmada, ''Alman hükümeti açıkça ortaya koydu, Avrupa'nın finansal krizi bir çırpıda çözülmeyecek. Bu bir süreç ve bu süreç yıllar sürecek'' dedi. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) güveni sürdürmesi için bağımsız olması gerektiği tavrını sürdürdüğünü vurgulayan Merkel, eurobondların (Avro Bölgesi'nin ortak tahvil) Avrupa'nın borç krizine çözüm olmadığını ifade etti. Merkel, Avro Bölgesi'nin bu önlemler yerine, güçlü mali kontrolleri ve borç düzenlemeleriyle yeni bir ''istikrar birliğine'' ihtiyacı olduğunu belirtti. Başbakan Merkel, 9 Aralık'taki Avrupa Birliği (AB) zirvesinin amacının, ''Avro Bölgesi'nin ve Avro Bölgesi olmayan üyelerin dağılmasından kaçınmak için'' Avrupa anlaşmalarında değişiklik yapmak olduğunu kaydetti. Gelecek hafta yapılacak AB liderler zirvesinde Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin ortak eylem planı sunması bekleniyor.

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