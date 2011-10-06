-"Finallere kalırsak kendimi başarılı olmuş sayacağım" İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde yarın Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Guus Hiddink, grup ikinciliği için önemli olan son iki maçı kazanmak istediklerini söyledi. Guus Hiddink, yarınki maç öncesi Swissotel'de düzenlenen ve milli futbolcu Servet Çetin'in de katıldığı basın toplantısında karşılaşmayla ilgili değerlendirme yaparak, soruları yanıtladı. Grup kuraları çekildiğinde rakipleri arasında rakiplerini gördükten sonra zor bir grup olduğunu düşündüğünü anlatan Hiddink, ''Hedefimiz zor da olsa birincilikti. Ancak rakiplerden birisinin Almanya gibi asırlardır böyle turnuvalarda ve öncesi eleme gruplarında kafaya oynayan ve başarılı olan bir takım olduğunu göz önünde bulundurursak, bu hedefi tutturamadığınız zaman da en azından ikinciliği hedeflemeniz gerekiyor ki biz bunu son iki maçımızı alarak bunun için mücadele ederek, sadece yarın değil aynı zamanda salı günü Azerbaycan'ı da yenerek gerçekleştirmek istiyoruz'' diye konuştu. -''Ancak finallere kalırsak kendimi başarılı olmuş sayacağım''- Guus Hiddink, milli takımın 2012 Avrupa Şampiyonası finallerine kalması durumunda kendisini başarılı sayacağını ifade etti. Türk futbolunun son dönemde içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurulduğunda iyi bir iş çıkardıklarını kaydeden Hiddink, şöyle konuştu: ''Ancak finallere kalırsak kendimi başarılı olmuş sayacağım. Ama yine de Türk futbolunun özellikle şu günlerde içinde bulunduğu şartları da göz önünde bulundurursak, takımımın iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Artık son iki maç kaldı ve o son adımı, önemli olan son iki adımı atmamızı bekliyorum. Tabii ki kasım ayında her şeyin olumlu olarak sonuçlanmış olacağını bekliyorum.'' Hollandalı teknik adam, basın toplantısında daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.