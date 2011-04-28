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Dünya

"FİLİSTİN ŞİDDETİ KINAMALI" WASHINGTON (A.A) 

28 Nisan 2011 00:22

-"FİLİSTİN ŞİDDETİ KINAMALI" WASHINGTON (A.A) - 27.04.2011 - ABD, yapıcı rol oynamak isteyen bir Filistin hükümetinin şiddeti kınaması gerektiğini bildirdi. Bir Amerikalı yetkili, "Eğer herhangi bir Filistin hükümeti yapıcı rol oynamak istiyorsa şiddeti kınamalı, mevcut barış anlaşmalarına sadık kalmalı ve İsrail'in var olma hakkını tanımalı" dedi. Yetkili, barışı teşvik edecek bir Filistin uzlaşmasını desteklediklerini de söyledi. Yetkili, açıklamalarını, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın El Fetih hareketinin Hamas'la geçici bir hükümetin kurulması ve genel seçim için tarih belirlenmesi konularında anlaşmaya vardığı yolundaki haberler üzerine yaptı.

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