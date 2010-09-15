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Spor

"FİLENİN SULTANLARI" İTALYA YOLCUSU İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 20:17

-"FİLENİN SULTANLARI" İTALYA YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - 2011 Dünya Grand Prix elemelerine katılacak (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, yarın İtalya'ya gidecek.  Eleme müsabakaları 17-22 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Cagliari kentinde yapılacak. Türk Milli Takımı'nın elemelerdeki maç programı şöyle: 17 Eylül Cuma: 18.30 Almanya-Türkiye  18 Eylül Cumartesi: 21.00 Türkiye-İtalya  19 Eylül Pazar: 18.30 Bulgaristan-Türkiye  21 Eylül Salı: 16.00 Rusya-Türkiye  22 Eylül Çarşamba: 16.00 Türkiye-Hollanda Antrenör Mehmet Bedestenlioğlu yönetimindeki (A) Milli Bayan Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Naz Aydemir, Pelin Çelik, Esra Gümüş, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Seda Tokatlıoğlu, Neriman Özsoy, Gözde Kırdar Sonsırma, Neslihan Darnel, Eda Erdem, Bahar Toksoy, Gizem Güreşen, Ayşe Gökçen Denkel Zop. (A) Milli Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu, elemelerle ilgili Voleybol Federasyonu'nun internet sitesine değerlendirmelerde bulunurken, hazırlıklarını tamamladıklarını, artık sözün oyuncularda olduğunu belirtti. Grand Prix elemelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Bedestenlioğlu, "Bu turnuvaya Ankara ve İstanbul'da kamp, hazırlık maçları yaparak hazırlandık. Grand Prix finalinde yer almanın önemini biliyoruz. O nedenle elimizden gelen her şeyi yapacağız. Top artık oyuncularımızda. Onlar sahada, biz kenarda en iyi sonucu almak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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