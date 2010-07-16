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Spor

"FİLENİN SULTANLARI" İSPANYA KARŞISINDA ANKARA (A.A)

16 Temmuz 2010 20:04

-"FİLENİN SULTANLARI" İSPANYA KARŞISINDA ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Bayan Voleybol Milli Takımı, Avrupa Ligi 6. ayak ilk maçında yarın İspanya ile karşılaşacak. Avrupa Finalleri öncesinde son prova niteliğinde olacak maçların ilki yarın saat 18.00'de TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Belarus Voleybol Federasyonundan Yury Bakunovich ile İsviçre Voleybol Federasyonundan Sascha Stanisic hakem ikilisi yönetecek. Maç, NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. ''Filenin Sultanları'' 6. ayak 2. maçında Pazar günü yine İspanya ile karşılaşacak.

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