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Spor

"FIFA Altın Top Ödülü" adayları belirlendi ANKARA (A.A)

01 Kasım 2011 12:49

-"FIFA Altın Top Ödülü" adayları belirlendi ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve France Football dergisinin verdiği ''FIFA Altın Top Ödülü''nün bu yılki adayları belirlendi. İki yıldır üst üste Barcelona'nın Arjantinli forveti Lionel Messi'nin kazandığı ödülün bu yılki 23 adayı arasında 7 İspanyol bulunuyor. 2011 Altın Top Ödülü adayları arasında Real Madrid'in Türk kökenli Alman futbolcusu Mesut Özil'in yanı sıra, Brezilyalı futbolcular Daniel Alves (Barcelona) ve Neymar da (Santos) yer alıyor. Kamerunlu Samuel Eto'o adaylar arasındaki tek Afrikalı olarak göze çarparken, listede 8 Barcelonalı futbolcu bulunuyor.  Adayların sayısı 5 Aralık'ta 3'e indirilecek ve ödülü kazanan futbolcu 9 Ocak 2012'de Zürih'te açıklanacak. 23 adayın ülkeleri ve forma giydikleri takımlar şöyle: Eric Abidal (Fransa, Barcelona), Sergio Agüero (Arjantin, Manchester City), Karim Benzema (Fransa, Real Madrid), Iker Casillas (İspanya, Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portekiz, Real Madrid), Daniel Alves (Brezilya, Barcelona), Samuel Eto'o (Kamerun, Anji Mahaçkale), Cesc Fabregas (İspanya, Barcelona), Diego Forlan (Uruguay, İnter), Andres Iniesta (İspanya, Barcelona), Lionel Messi (Arjantin, Barcelona), Thomas Müller (Almanya, Bayern Münih), Nani (Portekiz, Manchester United), Neymar (Brezilya, Santos), Mesut Özil (Almanya, Real Madrid), Gerard Pique (İspanya, Barcelona), Wayne Rooney (İngiltere, Manchester United), Bastian Schweinsteiger (Almanya, Bayern Münih), Wesley Sneijder (Hollanda, İnter), Luis Suarez (Uruguay, Liverpool), David Villa (İspanya, Barcelona), Xabi Alonso (İspanya, Real Madrid), Xavi Hernandez (İspanya, Barcelona).

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