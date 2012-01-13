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Dünya

"Ferguson Türkiye'ye iade edilemez"   LONDRA (A.A)

13 Ocak 2012 16:55

-"Ferguson Türkiye'ye iade edilemez"   LONDRA (A.A) - 13.01.2012 - İngiltere İçişleri Bakanlığı kaynakları, York Düşesi Sarah Ferguson'un yargılanmak üzere Türkiye'ye iade edilemeyeceğini, çünkü Ferguson'un yaptığının her iki ülkede de suç sayılmadığını bildirdi.  A.A muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ferguson yargılanmak üzere Türkiye'ye iade edilemiyor. Kaynaklar, İngiltere iade yasası uyarınca bir kişinin suçlandığı ülkeye iadesi için, yapılanın her iki ülkede de suç sayılması gerektiğine işaret ediyorlar.  İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada ise, "Bireylerle ilgili konularda yorum yapmak genel politikamız değil. Ancak İçişleri Bakanlığı, York Düşesi Ferguson ile ilgili yasal bir talep aldı. Ancak şu aşamada daha fazla yorum yapmak uygun değil" denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 2008 yılında çekildiği belirtilen ve ITV adlı İngiliz televizyon kanalında yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, York Düşesi Sarah Ferguson'a "özel hayatın gizliliğini yurtta kalan 5 çocuk yönünden ihlal ettiği" gerekçesiyle dava açtığını açıklamıştı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew'un eski eşi, 52 yaşındaki Sarah Ferguson'un "özel hayatın gizliliğini basın ve yayın yoluyla ihlal" suçundan 22 yıla kadar mahkumiyeti isteniyor.

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