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Spor

"FENER'İ ÇAKALLARA BIRAKMAM" YALANLANDI İSTANBUL (A.A)

21 Temmuz 2011 00:27

-"FENER'İ ÇAKALLARA BIRAKMAM" YALANLANDI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, ''Fenerbahçe'yi çakallara bırakmam'' şeklinde bir söz söylemediğini bildirdi.  Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kulübün yönetim kurulu üyelerinden Yasemin Merçil'in, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile bugün yüz yüze görüştüğü ve bu görüşmede Yıldırım'ın ''Fenerbahçe'yi çakallara bırakmam'' şeklinde bir ifadesinin bulunmadığını belirttiği kaydedildi.  Fenerbahçe Kulübü'nde başkanların genel kurul tarafından seçildiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:  ''Tarihimiz boyunca başkanlık yapmış ve bundan sonra da yapacak tüm Fenerbahçeliler saygı değerdir ve 'çakal' ya da benzeri yakışıksız ifadelerle anılamazlar. Bu başta sayın başkanımız Aziz Yıldırım olmak üzere gelmiş ve gelecek tüm başkanlarımıza da hakaret anlamına gelmektedir. Bu sebeple de sayın başkanımız Aziz Yıldırım'ın bu şekilde bir ifade kullanması mümkün değildir.'' Aziz Yıldırım'ın imzasının bulunmadığı ya da avukatları aracılığıyla resmi yollarla yapılanlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi istenirken, ''Basının özellikle belirli bir bölümü kafa karıştırmak ve bilgi kirliliği yaratmak adına bu tarz girişimlerde bulunmaktadır. Bu tarz yalan haberleri yapanları saygıya davet ediyor ve kınıyoruz'' denildi.

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