

Eskişehirspor Basın Sözcüsü Rıza Zeydan, 1 Kasım'da kendi sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe'yi yenip göndereceklerini söyledi.



Zeydan, Atatürk Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Fortis Türkiye Kupası'nda Bursaspor, karşılaşmasında aldıkları yenilgi nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, kendi yaptıkları hatalardan goller yediklerini kaydetti.



Bursaspor karşılaşmasında lig maçlarında forma şansı bulamayan futbolculara yer verdiklerini ifade eden Zeydan, ''Futbolcular şanslarını iyi kullanamadı. Yedek futbolcularımız aklını başına toplayacak, daha çok çalışacak ve Eskişehirspor'a daha verimli hale gelecek. Taraftarımıza, Bursaspor karşılaşmasında verdiği destekten ve gösterdikleri centilmenlikten dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.





-''KÜFÜR İSTEMİYORUZ''-





Zeydan, Eskişehirspor'un hafta sonu kendi sahalarında yapacakları Fenerbahçe maçının çok hassas bir karşılaşma olduğunu belirterek, Türkiye'nin gözünün Eskişehirspor ile Fenerbahçe karşılaşmasına kilitleneceğini bildirdi.



Eskişehirspor'da oyuncu sıkıntısının bulunmadığını anlatan Zeydan, şöyle devam etti:



''Serkan ve Oğuz'un sakatlıkları sürüyor. Eskişehirspor, 12 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'de kararlı ve emin adımlarla ilerliyor. Bütün ülke Fenerbahçe maçında Eskişehirspor'un izleyecek. Fenerbahçe'yi yenip göndereceğiz. Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarımızdan küfür istemiyoruz. Taraftarımız sağduyulu davranacaktır.''





-''ESKİŞEHİRSPOR'LU KADINLARI MAÇA BEKLİYORUZ''-





Eskişehirspor yönetim kurulu üyesi Ayşe Fert Dökmeci de, Eskişehirspor taraftarı olmanın farklılık ve ayrıcalık yarattığını belirterek, Eskişehirsporlu kadınların da takıma olan desteğinin yadsınamayacağını bildirdi.



Stattaki kalitenin yakalanması ve taşkınlıkların önlenmesinde bayan taraftarlarının katkısının büyük olduğunu anlatan Dökmeci, ''Ne kadar çok bayan taraftar maça gelirse, statlardaki şiddet o kadar önlenecektir. Eskişehirsporlu kadınları mutlaka maça bekliyoruz'' dedi.



