-"Fenerbahçenin men edilmesi büyük dram" ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini Türk futbolu adına son derece üzücü bir gelişme, Fenerbahçe açısından da aslında büyük bir dram olarak değerlendirdi. NTV televizyonunda katıldığı bir programda Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesini değerlendiren Bakan Şimşek, karardan kendilerinin de üzüntü duyduğunu belirterek, ''Bu süreç biraz daha iyi yönetilebilirdi diye düşünüyorum. Fakat gelinen noktada fazla söylenecek bir şey yok'' dedi. Fenerbahçe açısından sıkıntılı bir dönem olduğunu ifade eden Şimşek, şunları söyledi: ''Büyük bir camia, o sıkıntılar aşılacak. Önemli olan bundan sonraki süreç. Bir anlamda sanki basın üzerinden gizli olması gereken bir hususta yargısız infaz süreci yaşandı. O açıdan Fenerbahçeli kardeşlerimiz biraz üzülebilirler ama hiçbir şekilde ortaya tepki koymamak lazım. Sakin, sabırlı bir şekilde süreci takip etmek lazım. Türk futbolu kazansın, Türkiye kazansın. Ama eminim bu sıkıntıların geride kalacağı dönemi göreceğiz.''