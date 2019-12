-"Fenerbahçe'de düştüğüm anda futbolu bırakırım" İSTANBUL (A.A) - 23.11.2011 - Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, Fenerbahçe'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin asla olmadığını ifade ederek, ''Jübilemi Fenerbahçe'de yapmak istiyorum. Fenerbahçe'de düştüğüm anda futbolu bırakırım'' dedi. Fenerbahçe TV'de canlı yayınlanan ''Günün Röportajı' programına katılan Volkan Demirel, artık 30 yaşını geçtiğini ve saçında sakalında beyazların oluşmaya başladığını kaydederek, ''Ben futbolu bırakmak için limit koymayı düşünmüyorum. Düştüğüm an futbolu bırakmak istiyorum. Yani Fenerbahçe'de oynamadığım zaman futbolu bırakırım. Yeri, zamanı geldiği zaman bırakırım. Ben başkasının oynamasından rahatsız olmam. Bir hak neyse, o her zaman yerini bulur. Mert'e, Serkan'a ve Ertuğrul'a da bunu söylüyorum. Bir gün oynayacaklar. Hepimizin bir rızkı var'' diye konuştu. Volkan, Fenerbahçe'den ayrılmasının mümkün olmadığını kaydederek, ''Fenerbahçe beni göndermediği sürece, futbol hayatım elverdiği sürece Fenerbahçe forması giymek istiyorum. Jübilemi eğer büyüklerim izin verirse burada yapmak istiyorum'' dedi. Volkan, milli takımı bırakmasının da söz konusu olmadığını kaydederek, şöyle devam etti: ''Milli takımı bırakmak gibi bir şey söz konusu değil. Milli forma, küçüklüğümden beri hayal ettiğim bir şeydi. Ben ülkem için nereye çağrılırsam hazırımdır, bu sadece milli takım için de değil. Performansım beğenilmez, kadroya çağrılmazsam ayrı bir konu ama ben Türk bayrağının olduğu her yerde hizmet etmeye hazırım.'' Volkan Demirel, bu sezon yaşanan zorlu süreçte kendilerini ayakta tutanın birliktelikleri olduğunu söyledi. Takımda yabancısı, yerlisi, çalışanlar olarak çok güzel birliktelik gösterdiklerini anlatan Volkan Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Buna ek olarak taraftarlarımız bütünleşmesi bizi ayakta tuttu. Yaşananların bizi etkilemediğini söylemek yalan olur. Her nereye gidersek gidelim, bize sorulan hep aynı sorular, 'Nasıl olacak bu iş?' deniliyor. Bir hafta kazanıyorsunuz, kazandığınız maçın mutluluğunu bile yaşayamıyoruz. 'Nasıl bu işin içinden çıkabiliriz?' diye düşünüyoruz. Kötü günde bütün takımın ne kadar karakterli, sağlam insanlardan kurulu olduğunu gösterdi. Ancak iyi futbol da oynamıyoruz. Fenerbahçe, kendi sahasında çok rahat maçlar kazanan bir takımdır. Biz şu anda bir tane gol attığımız zaman oyundan düşüyoruz. Bu da skoru korumak amaçlı oluyor. Bu sene istediğimiz, tekrar geçen seneki başarıyı yakalamak, yaşayacağımıza da inanıyoruz, bu kapasiteye sahibiz. Ama çok büyük zorluklar var karşımızda, her zaman yeni zorluklar oluyor. Her zorluk bizi yıpratıyor. Hak etmediğimiz durum içindeyiz. Geçen sene yaşadıklarımızı, nasıl maçlar geçtiğini, nasıl ter akıttığımızı bizden başka kimse bilmez. Kendi içimizde neyin ne olduğunu iyi biliyoruz? Yanlış bir durumda olduğumuzu görseydik, bu takımda kimse kalmazdı. Biz her zaman bunun arkasındayız. Geçen sene birbirimizle, kavga ettik, dalaştık, küfür ettik. Yaka paça olduk ama niye, sadece takımın başarısı için. 'Şöyle oldu, böyle oldu' deniyor. Niye böyle yapalım o zaman. Bizim önümüze her ne çıkarsa çıksın, saha içinde biz buna karşılık vermek istiyoruz.'' Volkan, başkan Aziz Yıldırım'ı baba, teknik direktör Aykut Kocaman'ı ağabeyi gibi gördüğünü sözlerine ekledi.