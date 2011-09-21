-"Fenerbahçe sevdası beni terk etmeyecek" İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor ile yaptıkları maçta tribünleri dolduran kadın taraftarlara teşekkür etti. Futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezavevi'nde tutuklu bulunan Yıldırım'ın, dünkü tarihi maçın ardından avukatları aracılığıyla taraftarlara gönderdiği mesaj, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yayımlandı. ''Sevdan beni terk etmedi'' başlıklı mesajda, 13 yıldır devam eden başkanlığı süresince Fenerbahçe'den ilk kez bu kadar uzun süre ayrı kaldığını belirten Yıldırım, ''Şimdi O'nu uzaktan izlerken O'nu ne kadar sevdiğimi daha iyi anlıyorum, duyduğum o imkansız sevgi sanki içimdeki özlemle birlikte katbekat büyüyor ve ben, Aziz Yıldırım, biliyorum ki, Fenerbahçe sevdası yaşadığım süre boyunca beni asla terk etmeyecek'' ifadelerini kullandı. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Manisaspor maçına kadın taraftarların gösterdiği büyük ilgi konusunda şunları kaydetti: ''Dün, bir kez daha izledim sizleri; genç yaşlı demeksizin bilet için oluşturduğunuz uzun kuyrukları, formalı gençleri, çocukları, hanımları gördüm. Hep bir ağızdan 'Fenerbahçe' deyişinizi dinledim, Fenerbahçe'ye, bizlere verdiğiniz büyük desteği hissettim. Bana bu duyguları yaşatan; Fenerbahçe'nin, büyüklüğü dışında apayrı bir hissiyat, aidiyet, sevgi olduğunu gösteren, tarifi imkansız büyüklükteki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ben, yıllarca bu birliğin, desteğin, aile hissiyatının, kadın erkek, genç yaşlı demeksizin, tek bir fark olmaksızın oluşan sevgi selinin gücü ve bunun daha da büyümesinin hayali ile çalışmış, gecemi gündüzüme katmıştım. Dün hep birlikte bir kez daha bunu başardığımızı gördüm. Fenerbahçemizi el birliği ile nasıl daha da büyüttüğümüzü gördüm.''