-"FENERBAHÇE ACIBADEM MOTİVE ETTİ" İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Voleybol Avrupa Bayanlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom'un menajeri Muhammet Görken, inanılmaz bir şey başardıklarını ve tarihe geçtiklerini söyledi. Görken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, ''Bu başarı takım ruhunun, beraberliğin, aynı şeyleri hissetmenin sonucunda geldi. Çok çalıştık, çaba gösterdik. Bütün çalışanların kimyasının tutması çok zor. Biz biraraya gelerek bunu başardık. Dün akşam farkında değildim. Başarı inanılmaz büyükmüş. Bu da çok gurur verici'' diye konuştu. Herkesin dörtlü final öncesi Fenerbahçe Acıbadem'i favori olarak gördüğünü kaydeden Görken, ''Bu da bizi motive etti. Dörtlü finalden önce herkes Fenerbahçe'ye odaklanmıştı ve herkes onları favori gösteriyordu'' dedi. Daha önce de favori gösterilmedikleri zaman büyük işler başardıklarını anlatan Muhammet Görken, ''Bu kez de kağıt üstünde favori gösterilmediğimiz bir dönemde, Avrupa'nın en büyük kupasına sahip olduk'' şeklinde konuştu. Görken, artık önlerinde lig maçları bulunduğunu kaydederek, ''Şimdi tamamen lige konsantre olacağız. Avrupa'daki başarımızı ligde de sürdürmek amacındayız'' şeklinde konuştu. -OYUNCULAR EĞLENDİ- Vakıfbank Güneş Sigorta Türk Telekom oyuncuları, Avrupa şampiyonluğunu salondan sonra bir gece kulübüne giderek kutladı. Voleybolcular, gece geç saatlerde gittikleri kulüpte şampiyonluklarını doyasıya kutlayarak eğlendiler.