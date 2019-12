-"Fenerbahçe 10 şiddetinde sarsıldı" İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün, futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde yaşananlarla ilgili atılan adımların ve izlenen yolun kulüp üyeleriyle paylaşılması amacıyla düzenlediği olağanüstü genel kurul toplantısı sürüyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisler'indeki olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan kulüp eski yöneticisi Vefa Küçük, yönetim kuruluna desteğinin sürdüğünü ancak 3 Temmuz'dan sonra takip edilen bazı politikaları yanlış bulduğunu ifade etti. Şike soruşturması sürecinde Fenerbahçe'nin yaşadığını 10 şiddetinde bir depreme benzeten Küçük, ''3 Temmuz'dan sonra başımıza gelen 10 şiddetinde deprem camiamızı sarsmıştır. Temellerini yerinden oynatmıştır ama yıkılmadık, yıkılmayacağız inşallah'' ifadesini kullandı. -''2015'e kadar görevde kalmalısınız''- Vefa Küçük, mevcut yönetimin 2012 seçimli kongre değil 2015 kongresine kadar görevde kalması gerektiğini savundu. Depremin bu yönetim döneminde yaşandığını anlatan Küçük, ''Camianın temellerinin yeniden sağlam oturtulması, camiamızın dimdik ayakta durabilmesi için ana sorumluluk onlardadır. Hiçbirinin bırakıp bir yere gitmeye hakkı yoktur. Başta başkan vekilimiz olmak üzre. Sizlerin 2012 değil 2015 yılı mayıs kongresine kadar görevde kalmanız gerekir. Bu enkazı ve bu depremi yine sizin yönetiminiz, başkanınızın dirayetiyle sizler geçiştirmek ve düzeltmek durumundasınız'' ifadelerini kullandı. Bir süre önce başkan Aziz Yıldırım'ı ziyarete gittiğini anlatan Vefa Küçük, ''İçerideki başkan, dışarıdaki başkandan daha dirayetliydi daha moralliydi. Onda o azim o dirayet olduğu müddetçe yönetim kuruluna büyük görev düşüyor. Onun dirayetini bu arkadaşlar camiamıza Türk milletine sergilemek mecburiyetindeler'' dedi. -''aydınlar'ın bir kalemde silinmesi bana ters geldi''- Vefa Küçük, camiada Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a verilen tepkiyi hatırlatarak, ''Kulübe bu kadar hizmet etmiş bir arkadaşımızın bir kalemde silinmesi hatta ihracının istenmesi bana ters geldi'' dedi. Küçük'ün, Aydınlar'a destek veren konuşmasına salondan farklı tepkiler yükseldi. Küçük'ü eleştirenler olduğu gibi, Aydınlar ile ilgili görüşlere destek verenler de seslerini yükselttiler. Hiçbir zaman adaletin işleyişine karışmamaları gerektiğini anlatan Küçük, özetle şunları kaydetti: ''Adaleti, verilecek kararları, yargıyı bekleyelim. TFF'de de yargı mercii var. Tahkim kurulu var. Bugün verdiği kararları belli ölçüde tenkit edebiliriz. Kulübümüzün bir mensubu federasyon başkanı. Bu kulübe geçmişte çok hizmetler verdi. Bununla yetinmedi voleybol takımımızın sponsorluğunu yaptı. Kongre üyelerine indirimli tedavi uyguluyor. Kulübümüze bu kadar hizmet etmiş bir arkadaşımızın bir kalemde silinmesi, hatta ihracının istenmesi bana ters geldi.'' -Ali Şen'den UEFA uyarısı- Birlik ve beraberlik mesajları veren Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, UEFA nezdinde yaşanabileceklerle ilgili yönetim kuruluna ve kongre üyelerine uyarılar yaptı. Fenerbahçe'yi büyük bir tehlikenin beklediğini vurgulayan Şen, şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturmada hazırlanacak iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda UEFA'nın harekete geçebileceğini anlatarak, ''UEFA beklenen deliller oluşmuş diye kabul edip, mahkeme kararını beklemeyebilir. UEFA'da yönetmelikler böyle. Bizim lobi yapmamız lazım. Haklı olduğumuz konularda bilmeyenlere fikirlerimizi aktarmamız lazım'' diye konuştu. UEFA ile de dostane ilişkiler kurmanın daha iyi olacağını kaydeden Şen, ''Bugün kavga günü değildir'' dedi. Şen, bu tehlikenin yalnız Fenerbahçe için değil, soruşturmada adı geçen diğer kulüpleri de kapsadığını ifade etti. -''Bugün kaş çatma günü değildir''- Mevcut yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararıyla büyük bir iş yaptığını anlatan Ali Şen, konuşmasında camia için birlik ve beraberlik günü olduğuna vurgu yaptı. Camia olarak UEFA, Futbol Federasyonu ve kamuoyu ile işleri olduğunu anlatan Şen, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, ''Bu salon 10 bin kişi olsa 10 bin kişi dolardı. Aramızda birbirini sevmeyen insanlar olabilir. Ancak bugün kaş çatma günü değildir. Bugün normal bir genel kurul günü değildir'' dedi. UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'e de her zamankinden daha ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini anlatan Ali Şen, camiada tepki gören Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'a da destek verdi. Ali Şen, ''Şenes Erzik'e ihtiyacımız olacaktır. O açıktan desteğini bize gösteremez. Erzik'e ihtiyacımız her zamandan daha fazladır. TFF Başkanı Aydınlar çok iyi bir Fenerbahçelidir. Her kelimesini her hareketini beğenmeyebiliriz ama bugünkü kadar birlik ve beraberlik günü tarihimizde yoktur. Ne Mehmet Ali Aydınlar'ı ne de diğer bazı isimleri beğenmesek bile tepki göstermeyelim'' diye konuştu. -"Tarih hiçbir şeyi unutmaz"- Konuşmacılar arasında yer alan Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, belediye başkanı olarak değil, kulübün bir kongre üyesi olarak söz aldığını belirterek, beraberlik mesajları verdi. Her kurumun zor günleri olabileceğini vurgulayan Öztürk, ''Bu günleri yönetimimiz, taraftarımız, kadınlarımız, çocuklarımız futbolcularımızla birlikte adım adım güvenle geçiyoruz. En ufak bir kuşkum, tereddütüm yok. Her kurumun zor günleri olur. Bu zor günlerde birlik ve beraberlik gerekir. Bu nedenle bugün Fenerbahçeliler olarak Fenerbahçemizle büyüme günüdür. Böyle günlerde dostlar düşmanlar belli olur. Bazıları ihbarcılık yapar bazıları kulübüne sahip çıkar. Tarih hiçbir şeyi unutmaz, her şeyi gelecek kuşaklara aktarır. Bu kulübe herhangi şekilde yan bakanlar, Avrupa'ya mektup yazanlar unutmasınlar ki ilahi adalet tecelli eder'' şeklinde konuştu. Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü de yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayıp, kendisi ve arkadaşlarının bu dönemde her türlü maddi ve manevi desteğe hazır olduğunu belirtti. Sarı-lacivertli kulübün en büyük övünç kaynağının, Kurtuluş Savaşı'na destek veren ve savaşan bir camia olması olduğunu kaydeden Belgü, ''Fenerbahçe, toplumda suçlu ve acz içinde gösterilmeye çalışılmaktadır. Fenerbahçe kendi dinamikleri ve bütünlüğüyle bu durumdan çıkacaktır. Yöneticiler muhalefeti, muhalefet yöneticileri eleştirirken birbirini iyi dinlemelidir. Kimsenin kimseyi Fenerbahçe düşmanı olarak göstermeye adlandırmaya hakkı yoktur.'' ifadelerini kullandı. Belgü, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugünkü duruma vereceği en güzel yanıtın bütün branşlarda Avrupa şampiyonluğuna oynaması olduğunu ifade etti. Kulüpte küskünlerin kalmamasını isteyen Belgü, ''Fenerbahçe sevgisi kimsenin tekelinde değildir, küçük yaşta içimize işleyen bu sevgi ve hizmet duygusunu yönetimimiz camiamız iyi değerlendirmek zorundadır'' dedi. -3 bin 114 üye katıldı- Kongre divan başkanı Talat Yılmaz, olağanüstü genel kurula 3 bin 114 üyenin katıldığını açıkladı. Yılmaz, genel kurul toplantısı için 3 bin 114 üyenin gelerek kartını aldığını bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpte son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği olağan üstü genel kurul toplantısı devam ediyor.