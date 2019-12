-"FEDERASYONUN FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEDİĞİNİ KABUL ETMEK İSTEMİYORUM" TRABZON (A.A) - 07.02.2011 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, ''Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'yi desteklediğini kabul etmiyorum, istemiyorum, kabul etmek istemiyorum'' dedi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Şener, ''İlk yarıyı iyi bir şekilde bitirdik, ancak ikinci yarıda aldığımız sonuçlarla boynumuz bükük kaldı. Buna karşın halen lideriz. Önümüzde 14 maç var. Hepsini alsan toplam 85 puan eder. Spordan anlayanlar 75-76 puan alanın şampiyon olacağını söylüyorlar'' dedi. Şener, bordo-mavili takımın ikinci yarı aldığı sonuçların rehavetten kaynaklandığını düşündüğünü ifade ederek, şöyle devam etti: ''Çok rehavete kapıldığımıza inanıyorum. İkinci yarıda zannediliyor ki puanlar otomatik olarak gelecek, öyle değilmiş. Karadenizlinin dediği gibi 'bu da bana bir ders olsun'. Her şeyde hayır vardır diyelim. Nasıl puanları biz kazanıp hovardaca harcadıysak yine kazanacak olan bizleriz. 1-2 takviye de yaptık. Önümüzde 14 lig maçı var. Umarım mutlu sona ulaşırız, Trabzon şampiyonlar ligini görür ve şehre bir hava kazandırırız.'' Şener, hep şampiyonluk mesajı vermesine ilişkin olarak ise ''Ben genelde pozitif düşünen bir insanım. Şampiyon olacağımızdan, şampiyonluk resminden hep bahsettik. Bu imajı etrafa insanlar şampiyonluğa inansın diye verdik. 'Biz şampiyon olamayız' diyemeyiz. 27 yıl sonra yakalanan bir avantajdı. Futbolcuları, camiayı inandırmam için önce benim inanmam lazım'' diye konuştu. -''TRANSFERLERİ HOCA İSTEDİ''- Şener, devre arasında Brozek kardeşler ve Mehmet Çakır'ı kadrolarına kattıklarını anlatarak, ''3 transferin doğruluğunu yanlışlığını tartışabilirsiniz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, izleme komiteleri ve hocaların dediğini almakla mükellefiz. '2-3 tane oyuncu alacağına, bir yıldız oyuncu alabilir miydiniz' derseniz alabilirdik. İmkanlar müsaitti. Hocamız önerdi, biz de aldık. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok'' ifadelerini kullandı. Borsa konusunda Sportif AŞ ile Futbol AŞ'yi birleştirmek gibi bir çalışma içerisinde olduklarını anımsatan Şener, bunun Trabzonspor'u ekonomik olarak rahatlatacağını kaydetti. Trabzonspor'un şu anki halinin şampiyon olmaya yeteceğini anlatan Şener, ''Sizlerin, basının gayretleri önemli. Şu andaki Trabzonspor'un kadrosu şampiyon olmaya fazla fazla yeter. Federasyonun Fenerbahçe'yi desteklediğini kabul etmiyorum, istemiyorum, kabul etmek istemiyorum. Ama Federasyon yönetim kuruluna bakarsanız, doğrudur. Federasyonda Fenerbahçe tandanslı yönetim kurulu üyelerinin sayısı oldukça fazladır. Biz seçilmeden önce orada seçim olduğu için katkımız, etkimiz olmadı. Mayıs ayında bildiğim kadarıyla veya haziran ayında federasyonun seçimi var. Orada tedbirimizi alırız, bundan endişeniz olmasın. Ama ben diğer kulüp başkanları gibi hakemler konusunda demeç verme taraftarı değilim. Faydalı olacağını da sanmıyorum. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in de dediği gibi hilesiz hurdasız bu puandayız.'' -SELÇUK'UN İMZA ATMAMASI- Başkan Şener, Selçuk İnan'ın sözleşmesinin uzatılması olayında paranın hiç konuşulmadığını belirterek, ''Kendisi yurt dışına gitme niyeti olduğunu, gitmemesi halinde Trabzonspor'da kalacağını söyledi. Performans olarak ilk devredeki Selçuk olmadığı doğrudur. Ama sadece onun değil Engin, Colman'ın da aynı şekilde performansları düştü. Orta alanın ilk yarıdaki gibi olmadığı doğru. Bu teknik bir konu. Ekonomik bir sebep bunun altında yok. Jaja'nın, Colman'ın geç gelişi de etkendi. Muhakkak bunlar düzelecektir. İnişli çıkışlı dönem her takım için var. Ama bizim farkımız olduğu için lideriz'' dedi. Trabzon'da muhalefetin kentin kurulduğu 4 bin yıldan beri olduğunun söylendiğini kaydeden Şener, şöyle konuştu: ''Trabzon'un kendi içlerinde kamplara bölünmüş ifadesini çok doğru bulmuyorum. Kamp lafı doğru değil, çatışmaya döner. Aziz beyin, Adnan beyin başka herkesin ekmeğine yağ sürer. Birlik olmak lazım. 14 maç var önümüzde. 27 yıldır şampiyon olamıyoruz. Uzun süre sonra bu umudu yakaladık. Rakiplerimize karşı birlikteliğimizi biraz daha kuvvetli hale getirmemiz lazım. İstanbul'da Fenerbahçe ile oynadığımız maçta kombine biletlerden sonra hasılat 2,5 milyon lira, bizim dünkü hasılatımız 130 bin lira, Ankaragücü maçında 77 bin lira. Onun stadı 52 bin kişilik, benimki 24 bin kişilik 16 bin taraftara oynuyorum. Galatasaray'ın dünkü maçta seyirci sayısı 31 bin. Onlara karşı oynuyoruz. Bu devlerin, güçlerin arasından çıkıp bu konumda olmak da başarı.'' Şu anda lig yarışında geriden gelip liderle aynı puanda olmaları halinde daha farklı şeyler konuşabileceklerini anlatan Şener, ''Elimizdeki fırsatı da iyi değerlendirebilirdik diye düşünebiliriz. Olmadı, ama pes etmek yok. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz diyorum'' diye konuştu. Şener, bir gazetecinin, ''Fenerbahçe maçında hakem Bünyamin Gezer, geçen hafta Beşiktaş-Kardemir Karabükspor maçının hakemi Abitoğlu'ndan belki de daha kötü bir yönetim gösterdi. Diğer kulüpler hakem hatalarında demeçler veriyorlar, ancak siz bu konuda demeç vermiyorsunuz. 1996 yılında da şampiyonluk bu şekilde kaçmıştı'' sözleri üzerine, ''Mütevaziliği kabul etmiyor musunuz. Tarih tekerrür etmez. Başkanın soyunma odasına gidip bazı cümleler söylediğini, ceza almadığını gazetelerde okudum. Bu tür hareketleri benden bekliyorsanız ben hakem odasının önüne gitmem, bunu yapmam. Antalyaspor maçını seyrettik, 'var mıydı bir penaltı' deniliyor. Olabilir, olmayabilir. Ama o zaman 5. dakika Engin kaleci ile karşı karşıya niye golü atamadı diye soruyor sana. Abitoğlu ile ilgili düşüncelerin doğru. Beşiktaş maçı bir facia. Federasyon resmi bir açıklama yapmadı. Basın tarafından söylenen şeyler doğrudur. Çok kötü bir maç yönetti'' ifadelerini kullandı. -BEŞİKTAŞ MAÇI KADROSU- Şener, İstanbul'da Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 futbolcularının dinlendirdiği maçtaki kadroyu 1 saat önceden öğrendiklerini belirterek, ''Oyuncuların eksik çıkacağından haberimiz yoktu. Hocalar istediği gibi kadroları kurar. Ben ona niye bunu oynatmadın demem. Trabzonspor'da bugüne kadar böyle bir şey hiç denmemiştir. Sonra hoca sohbetlerde niye oynattığını anlatır. Ama maç öncesinde anında öyle bir şey olmaz'' dedi. Şener, parayı ikinci plana attıklarını ve biletleri daha da ucuzlatacaklarını kaydederek, ''Önümüzde ciddi maçlar var. Rakipler önlerindeki maçları daha oynamadılar. Çok sakin olmamız lazım. Karamsar olmaya gerek yok. Her şeyi bitmiş değil'' dedi. -BURAK'IN YUHALANMASI- Ankaragücü maçında milli oyuncuları Burak'ın sahadan çıkarken yuhalandığını ifade eden Şener, ''Bu ayağından vurmak gibi bir şey. Senin en önemli oyuncun. İyi oynayabilir, yanlış da yapabilir o gün. Ama lig uzun bir maraton. Dünkü maçta da alkışlanıyor. Trabzon'da maalesef bunlar var. Bu kendi içimizde olan bir şey. Bunları yapmamak lazım'' dedi. Takımda bir disiplinsizlik sorununun gözüne çarpmadığını anlatan Şener, ''Ben hiç böyle bir şeye rastlamadım. Oyuncuların yemek yemesinden antrenmanlara kadar böyle bir şey görmedim. Maç içinde teknik bir konu. Hocanın dediğinin aynısı yapılıyor mu, yapılmıyor. Dünkü maçta Yattara'yı sağ açığa koyuyor, santrfor oynamaya gidiyor kendi kendine. O disiplinsizlik mi o anda onun görüşümü onu tam bilemiyorum. Kadroya benim karışmam, bir yöneticinin karışmasının doğru olacağına inanmıyorum. Biz ancak yardımcı olabiliriz mesela Egemen sakatlandı. Hemen Almanya'ya gönderdik orada daha iyi bir tedavi imkanı var diye. Biz onları yapıyoruz. Zamanında primi maaşı ödemek. Bizim görevimiz rahat ettirmek. Takımı yalnız bırakmamak'' diye konuştu.