-"Federasyon olması gereken bir kararı aldı" İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, Futbol Federasyonu'nun Süper Lig kulüplerine sınırsız yabancı oyuncu ile sözleşme yapabilme imkanını sağlayan kararıyla ilgili olarak, ''Bunun kritiğini yapmak istemiyoruz, federasyon olması gereken bir kararı aldı'' dedi. Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı oyuncu sayısıyla ilgili kendilerinin bir sıkıntısı olmadığını belirterek, ''Bizim bu konuda bir sıkıntımız yoktu ama diğer bazı kulüplerin sıkıntıları vardı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bu konu zaten görüşüldü. O görüşe istinaden böyle bir karar alındı'' diye konuştu. Dürüst, federasyonun, futbolda bu sezon yaşanan olağanüstü durum nedeniyle böyle bir karar almak durumunda olduğunu dile getirerek, ''Bu kararı revize edecektir. Biz bunun kritiğini yapmak istemiyoruz. Olması gereken bir kararı aldı'' ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın halen yabancı oyuncular Milan Baros, Johan Elmander, Juan Pablo Pino, Felipe Melo, Tomas Ujfalusi, Fernando Muslera ve Bogdan Stancu ile sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesi olan Emmanuel Culio'yu Orduspor'a kiralayan sarı-kırmızılı takımın, transfer için yabancı oyuncu arayışları sürüyor.