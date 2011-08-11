T24 LogoT24 Logo
Spor

"Federasyon olması gereken bir kararı aldı" İSTANBUL (A.A)

11 Ağustos 2011 16:34

-"Federasyon olması gereken bir kararı aldı" İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, Futbol Federasyonu'nun Süper Lig kulüplerine sınırsız yabancı oyuncu ile sözleşme yapabilme imkanını sağlayan kararıyla ilgili olarak, ''Bunun kritiğini yapmak istemiyoruz, federasyon olması gereken bir kararı aldı'' dedi. Ali Dürüst, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı oyuncu sayısıyla ilgili kendilerinin bir sıkıntısı olmadığını belirterek, ''Bizim bu konuda bir sıkıntımız yoktu ama diğer bazı kulüplerin sıkıntıları vardı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bu konu zaten görüşüldü. O görüşe istinaden böyle bir karar alındı'' diye konuştu. Dürüst, federasyonun, futbolda bu sezon yaşanan olağanüstü durum nedeniyle böyle bir karar almak durumunda olduğunu dile getirerek, ''Bu kararı revize edecektir. Biz bunun kritiğini yapmak istemiyoruz. Olması gereken bir kararı aldı'' ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın halen yabancı oyuncular Milan Baros, Johan Elmander, Juan Pablo Pino, Felipe Melo, Tomas Ujfalusi, Fernando Muslera ve Bogdan Stancu ile sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesi olan Emmanuel Culio'yu Orduspor'a kiralayan sarı-kırmızılı takımın, transfer için yabancı oyuncu arayışları sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24