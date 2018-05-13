"Faytonlar kaldırılsın, beygirlere özgürlük" eylemi...

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) BOSTANCI Adalar İskelesi’nde toplanan bir grup Adalar’da kullanılan atlı faytonların kaldırılması için eylem yaptı.

Faytonları çeken atlara eziyet edildiğini belirten 30-40 kişilik bir grup Kadıköy Bostancı Adalar İskelesine gelerek eylem yaptı. Don Kişot Bisiklet Kolektifi adına yapılan açıklamada \" Yaşamın savunucuları olarak, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların yaşama hakkı olduğunu ve bundan sonra da yaşaması gerektiğini savunuyoruz. Adalarda yapılan faytonculuğa karşıyız. Faytonların tamamen kaldırılmasını istiyoruz talebimiz budur” denildi.

\"Faytondan in bisiklete bin\", \"Faytonlar kaldırılsın, beygirlere özgürlük\", \"İsyan, beygir, özgürlük\" yazılı dövizler taşıyan grup, kısa süre atılan sloganların ardından dağıldı.

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