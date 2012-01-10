-"FATİH projesinde iki sistem olacak" İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, FATİH projesinde Microsoft'a bir engel bulunmadığını belirterek, ''İki sistem olacak. İsteyen Microsoft'u kullanacak, isteyen Pardus diye TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir işletim sistemi var, onu kullanacak'' dedi. Yıldırım, Microsoft Türkiye'nin öncülüğünde, Garanti Bankasının desteğiyle açılacak ''Açık Akademi''ye ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bilgi iletişim teknolojileri ve bu alanda ilerleme kaydedebilmek için genç nüfusun önemine işaret etti. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 50'den fazlasının 28 yaşın altında olduğunu anımsatan Yıldırım, ''Bilgisayar okur yazarlığı için genç nüfusa ihtiyaç var. Bu sermayeye herkes sahip değil. Sayın Başbakanımız boşuna '3 çocuk yapın' demiyor. Ne kadar zengin olursanız olun dinamik, genç insan kaynağınız olmazsa büyük ülke olamazsınız'' diye konuştu. Günümüzde internetin öneminin altını çizen Yıldırım, ''Bugün internet, 2 milyardan fazla insanın ekmeği, suyu, ilacı, çorbasındaki nanesi, limonu gibi... O kadar günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi'' dedi. FATİH Projesine değinen Yıldırım, projenin hem parasal hacmi hem de kapsama alanı itibariyle şu anda dünyanın en büyük, en iddialı projelerinden biri olduğunu, 17 milyon öğrenciye günün 24 saati, 7 günü kesintisiz bilişim, iletişim altyapısı kurmak ve buradan bilgi trafiğinin akışını sağlamayı hedeflediklerini, projenin 8 milyar TL'lik bir yatırım gerektirdiğini söyledi. Başlattıkları e-devlet uygulamasına da değinen Yıldırım, şu anda 65 yaşın üzerinde e-devletten işlem yapan insan sayısının 350 bin olduğunu, bunun Türk insanının değişime, gelişime açık olduğunu gösterdiğini vurguladı. Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Bakan Yıldırım, ''FATİH projesinde Microsoft'un adının olmadığı''na ilişkin bir soruyu, ''İşletim sistemi olan çeşitli şirketler var. Microsoft bunlardan en bilineni, en yaygını. FATİH projesinde Microsoft'a bir engel yok. İki sistem olacak. İsteyen Microsotf'u kullanacak, isteyen Pardus diye TÜBİTAK'ın geliştirdiği bir işletim sistemi var, onu kullanacak. Yani Microsoft, çırak çıkarılmış değil'' şeklinde yanıtladı. Binali Yıldırım, başka bir soru üzerine de ''Biz akıllı tahtalarda hem Microsoft'u hem Pardus'u öneriyoruz. Tabletlerde daha yolun başındayız. Tabii seçenekli olmasında fayda var. Orada kısıtlama yokmuş. İhaleyi alan firma tercihi geçerli olacak. Benim düşünceme göre tabletlerde farklı firmaların olması icap eder. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı bunu yaptığı için oradan teyit etmemiz lazım. Ben bunu uyarı olarak kabul ediyorum. Arkadaşlarla bu konuyu da görüşürüz'' diye konuştu.