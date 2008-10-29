"Faşist Real"



Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United ile Real Madrid kulüpleri arasında yeniden krize sebep olurken, İngiliz ekibinin teknik direktörü Alex Ferguson İspanyol temsilcisini ''faşistlikle'' suçladı.



''GQ'' adlı dergiye demeç veren Ferguson, Real Madrid için ''Madrid'in tüm işleri edep dışı. General Franco'nun kulübü gibi. Demokrasinin İspanya'ya gelmeden önceki dönemlerindeki gibi alışkanlıkları var. Kimi istiyorsa, elde etmek için elinden geleni yapıyor'' ifadelerini kullandı.



Ferguson, Real Madrid'in Gabriel Heinze'yi almasındaki amacının aslında Cristiano Ronaldo'ya ulaşmak olduğunu ileri sürerek, ''Geçen yaz Heinze'yi Real Madrid'e sattığımızda bunun olacağını biliyorduk. Çünkü Ronaldo'nun çok iyi arkadaşıydı. Ben ne yapmak istediklerini biliyordum. İyi bir futbolcu olsa da Heinze ile ilgilendiklerini sanmıyorum, son hedefleri Ronaldo idi'' şeklinde konuştu.



Öte yandan, teknik direktör Ferguson, açıklamalarında FIFA Başkanı Joseph Blatter'a da yüklenerek, ''Sanırım Blatter tehlikede, veya öyle bir noktaya geldi ki ona gülüyorlar. Belki de yaşlandı, bilemiyorum. Ama insanlara bazen fazla güç değişik etki yapıyor. Sahip olduğu konumdan öyle konuşmalar yaptı ki çok komik duruma düştü ve inandırıcılığını ciddi biçimde tehlikeye sokarak, zarar verdi'' ifadelerini kullandı.



Manchester United Teknik Direktörü Alex Ferguson, geçen mayıs ayında da Real Madrid'i, diktatör Franco döneminin politikası ile bağdaştıran açıklamalar yapmış ve bu demeçler İspanya'da tepki çekmişti.



