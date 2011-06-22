-"FAS'A DEMOKRASİ İÇİN ORTAKLIK" ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'a ''Demokrasi İçin Ortaklık'' statüsünün verilmesini tarihi bir an olarak niteledi. AKPM Başkanı Ankara Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu'nun başkanı olduğu AKPM'nin Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda bugün Fas, ''Demokrasi İçin Ortaklık'' statüsü verilen ilk ülke olarak ilan edildi. Fas Parlamentosu, AKPM tarafından 2009 yılında oluşturulan ve AKPM üyesi olmayan ve komşu coğrafyalarda yer alan ülkelerin AKPM'nin tecrübelerinden faydalanarak demokratik standartlarını yükseltmesini amaçlayan ''Demokrasi İçin Ortaklık'' statüsüne katılmak için Şubat 2010'da AKPM'ye başvuruda bulunmuştu. Söz konusu başvuru çerçevesinde AKPM tarafından raportör olarak atanan İtalyan Parlamenter Luca Volonte tarafından bir rapor hazırlandı. Fas'a Demokrasi İçin Ortaklık statüsü verilmesine ilişkin kararın yer aldığı söz konusu rapor AKPM Genel Kurulu'nda bugün görüşülerek kabul edildi. Görüşmelerin ardından düzenlenen törende, AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Abdelvahed Radi ve Danışmanlar Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Biadillah, Fas'a ''Demokrasi İçin Ortaklık'' statüsü veren belgelere birlikte imza attı. Fas'a AKPM tarafından Demokrasi İçin Ortaklık Statüsü verilmesinin tarihi bir an olduğunu ifade eden AKPM Başkanı Çavuşoğlu şöyle devam etti: ''1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışından sonra olduğu gibi, bugün de AKPM için yeni bir başlangıç niteliği taşımaktadır. Avrupa Konseyi olarak demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki engin birikimimizi bu alanlarda desteğe ihtiyacı olan ülkeler ile paylaşmaya açıyoruz. Ortak değerlerimiz sayesinde vatandaşlarımız için barışın daha çok hakim olduğu, daha istikrarlı, daha demokratik ve daha müreffeh bir dünya için birlikte çalışabiliriz. Avrupa ile yakın komşuları arasında fiziki duvarlar bulunmamasına rağmen, iki tarafta da pek çok yanlış anlama ve ön yargı bulunuyor. Halbuki tarihsel kültürel ve insan ilişkiler bakımından paylaştığımız birçok ortak nokta bulunuyor. Bugüne kadar AKPM'yi Avrupa'nın ortak evi olarak tanımlıyorduk, bugünden sonra sadece hepimizin ortak evi olarak adlandıracağız.'' AKPM'nin tecrübelerinden faydalanarak demokratik standartlarını yükseltmesini amaçlayan bu programın önemine değinen Mevlüt Çavuşoğlu, ''Demokrasi İçin Ortaklık'' statüsünün AKPM'nin ileri görüşlülüğünün bir kanıtı olduğunu vurguladı. Ekim ayında düzenlenecek AKPM Genel Kurulu'nda Filistin'e de bu statünün verilmesi konusunun ele alınacağını ifade eden Çavuşoğlu, Strazburg'daki Genel Kurul çalışmalarının hemen ardından Kırgızistan ve Kazakistan'ı da ziyaret ederek bu ülkelerin AKPM ile olan ilişkilerinin geliştirilmesi ve ''Demokrasi İçin Ortaklık'' statüsüne katılım konularında görüşmeler yapacağını kaydetti. AKPM tarafından bugün kabul edilen raporda, Fas tarafından gerçekleştirilmesi hedeflenen köklü anayasal değişiklikler, siyasi ve hukuki reformların memnuniyet verici olduğu açıklandı. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ile temel hak ve hürriyetleri güçlendirmek için atılması gereken adımlar konusunda AKPM tarafından yol haritaları sunuldu.