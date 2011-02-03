-"FARKLI KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ" İSTANBUL (A.A) - 02.02.2011 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 5-0 yenen Beşiktaş'ta Ekrem Dağ, karşılaşmayı farklı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Ekrem Dağ, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kontrollü başladıklarını golleri bulduktan sonra daha rahat bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, ''İlk maçı kaybetmiştik. Önemliydi, mutlu ayrıldık'' diye konuştu. Ekrem, teknik direktör Bernd Schuster nerede görev verirse bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştığını kaydederek, ''Hilbert de ben de, sağ bekte oynadığımızda yüzde yüz performans göstermeye çalışıyoruz. Hoca nerede görev verirse onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz'' diye konuştu. Tomas Sivok ise gol yemeden farklı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Takım savunmasında tüm oyunculara görevler düştüğünü kaydeden Sivok, ''Bir iki kişi savunma yapmadığında bunu tolere edebiliyorsunuz. Ancak bu sayı daha fazla olduğunda sadece arkada oynayan oyuncularda sorun varmış gibi görünebiliyor. Bu yıl daha ofansif bir futbol oynuyoruz. Geri dönüşlerde zaman zaman sorun yaşayabiliyoruz. Zamanla bunu da aşacağımızı düşünüyorum'' dedi. -BOBO: ''KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM''- Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Bobo, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini, ancak bu konuda şu ana kadar kimseyle konuşmadığını söyledi. Bobo, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, sözleşmesinin sezon sonunda biteceğinin hatırlatılması üzerine, ''Kontratım sezon sonunda bitiyor. Şu ana kadar kimseyle bir görüşme yapmadım'' dedi. Brezilyalı futbolcu, Almeida'nın gelişinden sonra ilk 11'de fazla forma şansı bulamaması ile ilgili bir soruya, ''Hocamızın verdiği kararlara saygı duymak zorundayız. 3 günde bir maç oynuyoruz. Burada her futbolcuya görev düşecektir. Önemli olan görev verildiğinde en iyisini yapmaktır'' diye konuştu.