-"FALCI AHTAPOT" YANILMADI, ALMANYA YASTA BERLİN (A.A) - 08.07.2010 - Almanya, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı aldığı 1-0'lık yenilginin ardından yas tutuyor. Dünya Kupasında maç tahminleri yaptırılan ve Almanya'nın Oberhausen kentindeki ''Sea Life'' adlı akvaryumda bulunan ''Paul'' adlı ahtapot, İspanya'nın Almanya'yı yeneceği ''tahmininde'' bulunmuştu. ''Paul''ün, akvaryumunun içine konulan ve içlerinde maç yapan ülkelerin bayraklarının bulunduğu iki cam kutudan tercih ettiğinin maçı kazanacağı kabul ediliyor. ''Falcı'' denilen ahtapotun bugüne kadar sadece 2008 yılı Avrupa Şampiyonasında İspanya'nın Almanya'yı yendiği final maçında yanlış tahminde bulunduğu belirtiliyor. Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Dünya Kupasında çok iyi oyunlar sergilediklerini ancak bugün istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, buna rağmen oyuncuları eleştirmek istemediğini, takımın parlak bir geleceği olduğuna inandığını söyledi. Alman Milli takımının kaptanı Philipp Lahm ve kaleci Manuel Neuer de çok büyük beklentileri olduğunu ifade ederek, büyük bir hayalkırıklığı yaşadıklarını belirtti. Bild gazetesinin internet sayfasında da, Almanya'nın İspanya karşısındaki yenilgisi ile ilgili haber ''Her şey bitti - Taraftarların kalbi parçalandı'' başlığıyla verildi.