"Falcı ahtapot"un favorisi İspanya

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Almanya'nın Oberhausen kentindeki ''Sea Life'' adlı akvaryumda bulunan ''falcı ahtapot'', Dünya Kupası yarı finalinde, yarın akşam İspanya'nın Almanya'yı yeneceği öngörüsünde bulundu.Ahtapot, akvaryumun içine konulan Alman ve İspanyol bayraklı, içi yiyecek dolu iki kutu arasında tercihini yaparak, İspanyol bayraklı kutuyu kavradı.Falcı ahtapot, 2010 Dünya Kupası boyunca oynanan karşılaşmalarda akvaryumun içine konulan bayraklı kutularda, bugüne kadar her zaman doğru tercihi yaptı.Almanya'nın tek tesellisi, ahtapotun, bugüne kadar sadece 2008 yılında düzenlenen ve İspanya'nın Almanya'yı yendiği Avrupa Şampiyonası finalinde yanlış tercih yapmış olması.