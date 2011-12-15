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"Faili meçhul"de tahliyelere itiraz ANKARA (A.A)

15 Aralık 2011 15:32

-"Faili meçhul"de tahliyelere itiraz  ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 7 şüphelinin tahliyelerine itirazda bulunuldu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği, CMK'nın 108. maddesi uyarınca yaptığı inceleme sonucunda şüpheliler İbrahim Şahin, Enver Ulu, Ayhan Akça, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Uğur Şahin ve Ahmet Demirel'in tahliyelerine karar vermişti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, 9 sayfalık bir gerekçe hazırlayarak, mahkemenin kararına itirazda bulundu. Savcının itirazını, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değerlendirecek. Heyette, tahliye kararlarını veren hakim yer almayacak.

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