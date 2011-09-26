T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Facebook'ta İsrail avı"na yalanlama İSTANBUL (A.A)

26 Eylül 2011 15:44

-"Facebook'ta İsrail avı"na yalanlama İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Basın Sözcüsü Ateş Hasan Sözen, Savcılığın, Mavi Marmara baskınına katılan İsrail askerlerinin kimliklerinin sosyal paylaşım sitelerinden tespit edilmesine ilişkin talimatı olmadığını bildirdi. Basın mensuplarının ulusal bir gazetede, ''(Facebook'ta İsrail avı) başlığı altında yayımlanan ve Mavi Marmara baskınına katılan İsrail askerlerinin kimliklerinin, konuya ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci'nin talimatıyla, istihbarat birimlerince sosyal paylaşım sitelerinden tespit edildiğine'' dair habere ilişkin sorularını yanıtlayan Başsavcı Vekili Sözen, şunları söyledi:  ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, devletin kurumlarından böyle bir talebi olmamıştır. Böyle bir bilgisi de yoktur. Soruşturmayı yürüten savcı da böyle bir talimat vermemiştir. Herhalde, müdahil tarafça yapılmış olan araştırmanın sonuçları, bugün bir gazetede haber yayınlandıktan sonra Savcılığa teslim edilmiş. Soruşturmayı yürüten savcı gereğini takdir edecektir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24