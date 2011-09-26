-"Facebook'ta İsrail avı"na yalanlama İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Basın Sözcüsü Ateş Hasan Sözen, Savcılığın, Mavi Marmara baskınına katılan İsrail askerlerinin kimliklerinin sosyal paylaşım sitelerinden tespit edilmesine ilişkin talimatı olmadığını bildirdi. Basın mensuplarının ulusal bir gazetede, ''(Facebook'ta İsrail avı) başlığı altında yayımlanan ve Mavi Marmara baskınına katılan İsrail askerlerinin kimliklerinin, konuya ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci'nin talimatıyla, istihbarat birimlerince sosyal paylaşım sitelerinden tespit edildiğine'' dair habere ilişkin sorularını yanıtlayan Başsavcı Vekili Sözen, şunları söyledi: ''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, devletin kurumlarından böyle bir talebi olmamıştır. Böyle bir bilgisi de yoktur. Soruşturmayı yürüten savcı da böyle bir talimat vermemiştir. Herhalde, müdahil tarafça yapılmış olan araştırmanın sonuçları, bugün bir gazetede haber yayınlandıktan sonra Savcılığa teslim edilmiş. Soruşturmayı yürüten savcı gereğini takdir edecektir.''