-"FACEBOOK İLE İLGİLİ BİR RİSK SÖZ KONUSU" İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, "İnternet Başkanlığındaki arkadaşlarımız Facebook'la sürekli iletişime geçerek, burada Youtube benzeri bir sorunun çıkmamasına azami gayret gösteriyorlar" dedi. Acarer, "Bilişim Zirvesi'10"un açılış töreninde yaptığı konuşmada, sektörde her geçen gün yeni olanaklar sunabilecek teknolojik gelişmelerin ortaya çıktığını, Ar-Ge faaliyetleri ve Ar-Ge elemanı yetiştirmede önemli düzenlemelerin yapıldığını ifade etti. Bugün gelinen noktada bu konunun artık Türkiye'de ortak bir konsensüs noktası haline geldiğini bildiren Acarer, ilgili kuruluşların tepe yöneticilerinin, bu şartları azami ölçüde yerine getirmek için çok kararlı olduklarını kaydetti. -İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ- Bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi konusuna değinen BTK Başkanı Tayfun Acarer, internet konusunda Türkiye'de yapılan haberlerin "kamuoyunu çarpıttığını" belirterek, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın yürütme organı olarak kendilerinden internet sitelerinin kapatılmaması konusunda ekstra çaba sarf etmelerini istediğini kaydetti. Acarer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yürütme organı, kamu görevlileri işleri yürütür, alınan mahkeme kararını yorumlayamaz. Facebook'la ilgili bir risk söz konusu. İnternet Başkanlığındaki arkadaşlarımız mahkeme kararlarına ekstra çaba sarf ederek, Facebook'la sürekli iletişime geçerek, burada Youtube benzeri bir sorunun çıkmamasına azami gayret gösteriyorlar. Ama maalesef yansıyan haberlere baktığımızda 'BTK, Facebook'u da kapatacak'. Bu konuda herkesin bu olayın, sorunun özünü çözebilmemiz için sağlıklı değerlendirme yapması lazım. Sorun nereden kaynaklanıyor, önce bunu tespit edeceğiz. Sonra nasıl çözülür ona bakacağız. Eğer 'Facebook'u da kapatacaklar' gibi ucuz eleştirilere giderseniz, bu sorun dün Youtube'da vardı, devam ediyor; yarın başka sitelerde de olur." -BİLİŞİM ZİRVESİ- "Oyun Yeniden Başlıyor" temasıyla gerçekleştirilen zirvenin ilk gününde, panel ve sunumların yanı sıra "Doğa İçin Çal" müzik dinletileri ve Manuel Reina&Bato Tato flamenko dans gösterisi de gerçekleştirildi. Bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden de katılımcıların ağırlandığı zirvede 21. yüzyılın ikinci on yılına ilişkin stratejiler ve öngörüler ele alındı.