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Dünya

"FACEBOOK ARKADAŞLARI" STRESE YOL AÇIYOR ANKARA (A.A)

16 Şubat 2011 21:06

-"FACEBOOK ARKADAŞLARI" STRESE YOL AÇIYOR ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - İskoçya'da yapılan bir araştırmaya göre, tüm dünyada 500 milyondan fazla üyesi bulunan sosyalleşme ağı Facebook'ta arkadaşlık, kullanıcılarda strese yol açıyor. Edinburg'daki Napier Üniversitesi'nde öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada, az da olsa bir grup kullanıcının "hatırı sayılır ölçüde Facebook bağlantılı anksiyete" hastası olduğu tespit edildi. Üniversitenin araştırmasına göre, 10 kişiden biri Facebook'un kendilerinde korku yarattığını, 10 kişiden üçü de arkadaşlık isteklerini reddettiklerinde suçluluk hissettiğini açıkladı. Araştırmaya katılan öğrencilerden yüzde 12'si arkadaşlık isteği almaktan hoşlanmadığını, yüzde 63'ü de arkadaşlık isteklerine yanıt vermeyi ertelediğini belirtti. Araştırmaya başkanlık eden ve verileri yorumlayan Dr. Kathy Charles, sonuçların birtakım paradokslar ortaya çıkardığını söyleyerek, Facebook'ta olmanın büyük bir baskı oluştururken, kullanıcıları arasında yararları konusunda önemli bir duygu karmaşası ve kararsızlık  yarattığına işaret etti.

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