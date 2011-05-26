-"EYLEMİN HEDEFİ SİVİLLER" İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Beşiktaş'taki patlamada birinci hedefin sivil yurttaşlar olduğunu değerlendirdiğini belirterek, ''Terör eylemlerinin şurada veya burada olması farklı yorumları çağrıştırmamalı. Her terör eylemi bir insanlık suçudur'' dedi. Vali Mutlu, Beşiktaş'ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak İstanbul Valiliğinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bundan önceki olaylarda olduğu gibi bu olayları çözüp eylemleri gerçekleştiren ve sivil vatandaşların kanına, canına kasteden bu eylemin faillerini adli makamlara ve Türk adaletine teslim edeceklerini belirterek, hiçbir eylemin milletin birlik ve beraberliğini, terör karşısındaki duruşunu ve moralini sarsamayacağını kaydetti. Türk milletinin bu tür olayları fevkalade soğukkanlılıkla karşıladığını ifade eden Mutlu, ''Hiçbir zaman bu eylemler yapanların yanına kar kalmaz. Bunları tespit eder, adli makamlarımıza iletir, faillerini de cezalandırırız. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın faillerinin yakalanmasıyla ilgili emniyetimiz, diğer güvenlik birimlerimizle çalışmayı sürdürüyoruz'' diye konuştu. Bir gazetecinin bombanın içeriğini sorduğu Mutlu, şunları kaydetti: ''Bombanın bir bisikletin üzerine monte edilmiş olduğu anlaşılıyor yani uzaktan kumanda ya da zaman ayarlı olduğu yönündeki bir değerlendirmeyi şu anda yapmak istemiyoruz ama zaman ayarlı olma ihtimali biraz daha yüksek gözüküyor. Ancak net bir şey söyleyebilmek için bomba uzmanlarımızın yaptığı araştırmanın sonuçlarını netleştirmemiz lazım. Ancak çok güçlü bir patlayıcı olmadığını ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla sivil vatandaşlarımızın yaralanmış olması, kullanılan bomba düzeneğinin çok tesirli olmadığını gösteriyor. Ancak netice itibariyle insanlarımızın geçtiği yerde gerçekleşmesi nedeniyle kastedilen hedefin yurttaşlarımızın bu tip saldırıdan etkilenmesi olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla sivillere, halkımıza karşı düzenlenmiş bir saldırıdır. Şiddetle kınıyoruz.'' Görevlilerin bütün o bölgedeki faaliyetleri, ne varsa, bütün delilleri kayıt altına alacaklarını belirten Mutlu, kısa süre içerisinde bu konuyu aydınlatmayı arzu ettiklerini bildirdi. Bombanın patladığı yerin sivil vatandaşların geçtiği köprü altı olduğunu hatırlatan Vali Mutlu, şöyle konuştu: ''Eylemden birinci derecede etkilenecek olan sivil yurttaşlarımızdır. Bu eylemin birinci hedefinin sivil yurttaşlarımız olduğunu değerlendiriyorum. Terör eylemlerinin şurada veya burada olması farklı yorumları çağrıştırmamalı. Her terör eylemi bir insanlık suçudur. Bunun üzerine yoğunlaşmalıyız. Eylemi gerçekleştiren belli olunca kamuoyunu net şekilde bilgilendireceğiz. Ancak açık olan bir şey var. 8 yurttaşımız yaralandı. Biri ayakta tedavi olup çıktı. Şu anda 7 kişi tedavi altında. Hayati riskleri yok. Sivil vatandaşlarımızı hedef almıştır. Bu yönüyle ciddidir ve hepimiz tarafından nefretle kınanması gereken bir eylemdir.'' Yaralılar arasında bir polis memuru olduğu hatırlatılan Mutlu, bunun tamamen tesadüf olduğunu, bir başka kamu görevlisinin de oradan geçebileceğini belirterek, yaralanan polisin de oradan geçmekte olduğunu söyledi.