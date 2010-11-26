-"EYLEM SINIRLARI AŞAN NOKTADA" MERSİN (A.A) - 26.11.2010 - CHP Mersin İl Başkanı Yılmaz Şanlı, parti il binasının işgale uğramasıyla ilgili, ''Bugüne kadar işverenlerin ve işçilerin tüm haklı mücadelesinde CHP yanlarında yer aldı. Ancak şu ana kadar devam eden bu eylem, CHP'ye zarar veren ve tahammül sınırlarını aşan bir noktaya geldi'' dedi. Şanlı, CHP İl Başkanlığının bulunduğu binanın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen ''işgal olayının'' iyi niyetle çözülmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Olayın iyi niyetle çözülmesi için işveren ile sendika temsilcilerini buluşturduklarını, ama tüm iyi girişimlerin sonucunda halen eylemin sona ermediğini ifade eden Şanlı, şöyle konuştu: ''Daha önce işçi arkadaşların partimizde misafir olduklarını belirtmiştim. Bugüne kadar işverenlerin ve işçilerin tüm haklı mücadelesinde CHP yanlarında yer aldı. Ancak şu ana kadar devam eden bu eylem CHP'ye zarar veren ve tahammül sınırlarını aşan bir noktaya geldi. Eylemi devam ettiren arkadaşlara eylemlerinin amaçlarına ulaştığını bilmelerini ve bu eylemi sona erdirmeleri gerektiğini bildirmek istiyorum.'' CHP halkın partisi olduğunu vurgulayan Şanlı, açıklamasını şöyle tamamladı: ''Halkın partisinin kapıları işçiler tarafından kapatılarak il başkanı ve yöneticilerin içeriye girmesinin engellenmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar mücadelelerini başka ortamlarda sürdürebilirler. Arkadaşların bu geceyi evde geçirmeleri için kısa sürede partimizi boşaltmalarını ve halka bırakmalarını istiyoruz. Eylemlerine yarın istedikleri yerde devam edebilirler. Çünkü bu eylemin CHP ile ilgisi yok. Ancak ben bir il başkanıyım ve partime sabahtan beri hizmet veremiyorum. Artık partimdeki görevime devam etmek istiyorum.'' İşverenin sabah saatlerinden itibaren 30 kişiyi işe tekrar alabileceğinin bildirilmesi ve akşam saatlerinde bu kararından vazgeçtiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Şanlı, şunları dedi: ''Yanlış anlaşılma oldu. İşveren 30 kişiyi işe alacağı yönünde taahhütte bulunmuştu. İşveren, yapılan eylem akşam saatlerine kadar sonlandırılması halinde 30 kişiyi işe tekrar alacağını söylemişti. Ancak eylem sonlanmayınca işverende işçilerin hiç birini işe alamayacağını bildirdi. Neticede şu an işverenin iş yaptığı birçok müşterisinden tepki aldığını ve bazı anlaşmalarının iptal edildiğini öğrendik.'' -''MÜDAHALE EDİLEBİLİR''- Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Seyfettin Gülengül ise parti binasına gelerek, işçileri ikna edip, 3 katlı binanın son katındaki eylemin sürdürüldüğü daireye girdi. Burada bir süre işçilerle baş başa görüşen Gülengül, daha sonra yaptığı açıklamada, işçilerin eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ettiklerini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İşveren ve partililer, bana 'biz size 30 kişiyi tekrar işe alma konusunda saat 19:00'a kadar süre vermiştik. Bize dönmediniz. O nedenle bu saatten sonra hiç kimseyi işe almak gibi bir niyetimiz yok. Bunu da işçilerle paylaşabilirsiniz' dediler. İşçi arkadaşlarıma konuyu aktardım. Onlar da 'Bu saatten sonra biz direnişimizi sonuna kadar devam ettirmekte kararlıyız' dediler. Bundan sonra işçilere polisler aracılığıyla müdahale edilebilir. Biz de beklemedeyiz. Bu saatten sonra yapabilecekleri o.'' Eylemin ''kesinlikle siyasi bir nedeninin olmadığını'' vurgulayan Gülengül, şöyle konuştu: ''CHP'nin parti programında sendikal haklarla mücadele etmek gibi bir madde var. Bunu söylemek başka bir şey, hayata geçirmek başka bir şey. Biz kendilerinin bu mücadelede bizimle birlikte hak talebinde bulunmalarını beklerdik. Ayrıca patronun da CHP'li olmasından kaynaklı, sorunun çözümü noktasında etkili olacaklarını düşündüğümüz için buradayız. Yoksa bizim CHP'ye ve parti mensuplarına zarar vermek veya onları rencide etmek gibi bir niyetimiz asla yoktur. Bizim binaya zarar vermek gibi niyetimiz de yok. Kalemlerine dahi dokunmuyoruz. Sadece içerideki arkadaşlarımız çay ve şekerlerini kullanıyorlar. Onları da borç hanemize yazıyoruz ve eylemin ardından temin edeceğiz.'' Gülengül, gazetecilerin, ''İçeridekilerin psikolojik durumları nasıl?'' sorusuna da, ''Hepsi çok iyi durumda. İşlerine geri dönebileceklerine dair bir protokol imzalandığı takdirde eylemi sonlandıracaklarını söylüyorlar'' karşılığını verdi. Bu arada bina içerisinde eylemi sürdüren işçilerden Mesut Ateş, rahatsızlandığı gerekçesiyle bina önünde bekletilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, işçilerin eylemi ve polisin çevrede aldığı güvenlik önlemleri devam ediyor.