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"EYLEM HAZIRLIĞINDA" YAKALANDILAR İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2010 14:44

-"EYLEM HAZIRLIĞINDA" YAKALANDILAR İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - İstanbul'da terör örgütü PKK üyelerinin bombalı eylem hazırlığında olduğu duyumu üzerine düzenlenen operasyonda biri kadın 5 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucu, terör örgütü PKK üyelerinin İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bunun üzerine başlatılan çalışmada, terör örgütünün yurt dışındaki kamplarında bomba eğitimi alan ve kırsal alanda da faaliyet gösteren 3 kişi ile bunlara yardımcı olduğu belirlenen 2 kişi, Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yakalandı.  Biri kadın olan zanlıların üzerlerinde ve kaldıkları yerlerde, eylem yapmayı planladıkları yerlerin krokileri ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.  Zanlılardan M.M'nin yapılması planlanan eylem için bombayı hazırlayacak kişi olduğu bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

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