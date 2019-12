-"ET SPEKÜLATÖRLERİ YİNE SAHNEDE" KONYA (A.A) - 17.10.2010 - Tüketiciler Birliği, yaklaşan kurban bayramı öncesi et spekülatörlerinin yine sahneye çıktığını belirterek, üreticileri spekülatörlere itibar etmemeleri konusunda uyardı. Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, yaptığı açıklamada, kurban bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş piyasasında hareketlilik yaşandığını söyledi. Hareketlikle spekülatörlerin yine ortaya çıktığını anlatan Dinç, ''Et spekülatörleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlıkların fiyatlarını yükseltmek için sahneye çıktı. Geçen yılki oyun bu yıl da oynanıyor'' dedi. Dinç, spekülatörlerin ülkede hayvan sayısının azaldığını ve tosun fiyatlarının 5 bin liraya kadar çıktığını söylediğini belirterek, aynı çevrelerin geçen yıl da kurban bayramı öncesi benzer açıklamalar yaparak hayvan sahiplerini yüksek beklentiye soktuğunu anımsattı. Üretici ile tüketiciyi karşı karşıya getiren ve üreticileri ciddi heves ve beklentilere sokan bu tür spekülatif açıklamalardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Dinç, üreticilerin aklı selimle hareket etmesini umut ettiklerini bildirdi. Üreticilere uyarılarda bulunan Dinç, şunları kaydetti: ''Üreticilerimize spekülasyonlara kanmayarak fiyatlarını makul seviyelerde tutmalarını öneriyoruz. Aksi takdirde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hayvanları ellerinde kalabilir. Tüketici yüksek fiyat nedeniyle hayvan almaktan vazgeçebilir. Üreticiler kurbanlıklarını bayram günü yarı fiyattan satmak zorunda kalabilir ya da hayvanları yok pahasına aracılara kaptırılabilir.'' -''KURBANLIK İÇİN ACELE ETMEYİN''- Dinç, kurban bayramında 1 milyon civarında hayvan kesileceğinin tahmin edildiğini belirterek, arife günü ya da bayramın birinci günü kurbanlıkların alınması ve aceleci olunmaması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların maddi durumlarını gözden geçirerek kurban mükellefiyetlerinin olup olmadığına bakmalarını öneren Dinç, kurbanlık alışverişi için nakit parayla pazara çıkılmasını ve fiyatların yüksek olması durumunda bayramın son gününe kadar beklenilmesini tavsiye etti. -BAĞIŞ ÖNERİSİ- Kurban bayramı sonrası hayvan varlığının azalacak olması nedeniyle et fiyatlarının daha da yükselebileceğini bildiren Dinç, bu nedenle kurban kesmek yerine bağışta bulunulması çağrısı yaptı. Özellikle sel felaketi nedeniyle zor günler geçiren Pakistan başta olmak üzere Filistin, Afrika, Endonezya, Keşmir gibi bölgelere bağış yapılabileceğini dile getiren Dinç, ''Bu bölgelerde 200 liraya kurban kestirilebilmektedir. Yapılan yurtdışı bağışlar hem milletlerarası kardeşlik bağlarını güçlendirirken hem de iç piyasadaki kurban talebini azaltarak fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltacaktır'' şeklinde konuştu.