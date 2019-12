-"Et fiyatlarını cebimden takip ediyorum" İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, et fiyatlarında bütün Türkiye'yi günlük olarak cep telefonundan takip ettiğini belirterek, ''Türkiye'de 13 vilayette karkas etin ortalama kilogram fiyatı bugün 15,42 lira'' dedi. Eker, İstanbul Fuar Merkezi/CNR Expo'da düzenlenen 19. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeryüzünde tarımın ilk yapıldığı coğrafyada bulunduğunu söyledi. 2010 yılında 5996 sayılı bir yasa çıkardıklarını, bu yasanın gıda ile ilgili mevzuatı gerek üretim gerek tüketim gerek denetleme gerek sanayi gerekse buna ait gıda güvenliğini bütünüyle bir arada değerlendirerek ele aldıkları bir mekanizma olduğunu ifade eden Eker, bu sistemin AB'nin tüm standartlarını ihtiva eden bir mevzuat sistemi olduğunu kaydetti. Eker, ''Türkiye gıda ile ilgili olarak tarihsel bir marka alanı. Bizim 19. yüzyıldan hatta bazı ürünlerde 15'inci, 16'ıncı yüzyıldan sahip olduğumuz markalar var. Bunu sadece birer nimet olarak insanlığın hizmetine sunmak değil, aynı zamanda bunun ekonomik bir faaliyet olduğunu, bunun yaratacağı katma değer suretiyle refah artışına yol açacağını bilmemiz lazım'' dedi. Türkiye'in gıdada dünyadan aldığının iki katını dünyaya sattığına dikkati çeken Bakan Eker, ''Dünyaya hala bize özgü lezzetlerin tamamını ulaştırabilmiş değiliz. Dünya küreselleştikçe, refah artışı oldukça insanlar yeni tatlara, lezzete ulaşma konusunda daha istekli olurlar'' diye konuştu. Konuşmasının ardından basın mensuplarının ithal kurbanlıkların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin sorularını yanıtlayan Eker, şunları kaydetti: ''Eskiden Kurban Bayramı gelmeden önce 'kolera' lafı çıkardı, şimdi de kurbanlıkla ilgili problem söylendi. Hiçbir problem yok. Türkiye'de herkese yetecek kadar kurban var, kurbanlık var, hiçbir şekilde hiçbir sorun yok. Trakya'nın durumu özel. Biz Trakya'yı şap hastalığından ari hale getirdik. Bu da Türkiye'nin tarihinde ilk defa olan bir şey. Şap hastalığı artık Trakya'da yok. Bizim Doğu sınırlarımızı kontrol etme imkanımız olmadığı için Anadolu'dan Trakya'ya biz geçiş yapmıyoruz, daha doğrusu bunu özel şartlara bağlıyoruz. Ama Trakya'daki vatandaşlarımız, İstanbul'un Avrupa yakası bundan mağdur olmasın, fiyat dezavantajı ile karşı karşıya kalmasın diye Trakya'ya lazım olduğunda ölçülüyor, biçiliyor, sayıya bakılıyor, bir problem olmaması için oraya bir miktar ithalat yapılabiliyor, ama o ihtiyaç ortaya çıktığında yapılıyor. Onun dışında Türkiye'nin başka yerleriyle ilgili, Anadolu ile ilgili ve bütün vilayetlerle ilgili hiçbir şekilde sorun yok. Yeteri kadar kurbanlık sayısına sahibiz.'' Türkiye'nin sığır varlığının 11,5 milyon, bunun kasaplık gücünün yüzde 30 olduğunu söyleyen Eker, koyun varlığının da 30 milyon civarında bulunduğunu, bunun da yaklaşık yarısının kasaplık olduğunu, Türkiye'nin ihtiyacı kadar, hatta ihtiyacından daha fazla hayvan sayısına sahip bulunduğunu bildirdi. -''Et fiyatlarını günlük olarak cebimden takip ediyorum''- Eker, et fiyatlarının artışa geçtiği yönündeki bir soru üzerine de ''Hayır yanlış bilgi. Ben günlük olarak Türkiye'yi bütün cebimden takip ediyorum. Size şu anda da verebilirim. Türkiye'de 13 vilayette karkas etin ortalama kilogram fiyatı bugün 15,42 lira'' dedi. Ayrıca perakende fiyatları da takip ettiklerini, geçtiğimiz günlerdeki kıpırdanmanın sebebinin dövizlerle ilgili olduğunu belirten Eker, ancak kıyma ve kuşbaşındaki fiyat düşüşünün 19 ay öncesine göre yüzde 17 olduğunu vurguladı. Eker, ''Et Balık Kurumu çok düşük satıyordu. Et Balık Kurumu ithal ediyor yer yer, dolayısıyla ithal maliyeti dövizden dolayı bir miktar kıpırdadığı için Et Balık Kurumu şu anda 17-17,5 liraya kıyma satıyor'' diye konuştu. İsrail'deki krizin tohum sektörünü etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin olarak da Eker, ''Tohum sektörünü hiçbir şekilde etkilemez. Türkiye'nin İsrail'e sattığı tarım ürünleri, aldığından yaklaşık 4 kat fazla'' dedi. Daha sonra fuarın açılışını gerçekleştiren Bakan Eker, fuar alanını gezdi. Trabzon'lu firmaların ürünlerinin sergilendiği stantta horon ekibi ve kemençe ile karşılanan Bakan Eker'in boynuna Trabzonspor atkısı takıldı. Stantta ''Her yer Trabzon'' tezahüratları ile Bakan Eker'e sevgi gösterilerinde bulunuldu. Mehdi Eker başka bir stantta da helva karıştırdı. -Gıda, katma değer yaratma potansiyeli en yüksek sektörlerden''- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük de Türkiye'nin ilk bin büyük sanayi kuruluşunun 204'ünün gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini, gıdanın İSO 500'de yüzde 17,9 ile istihdamda da en fazla ağırlığa sahip sektör olduğunu belirtti. Küçük, gıdanın katma değer yaratma potansiyeli en yüksek sektörlerden birisi olduğuna işaret etti. Bugün Türkiye'nin krizden çıkışta ve büyümede ortaya koyduğu parlak performansla, dünyanın en dinamik ekonomilerinden biri olarak göz doldurduğuna işaret eden Küçük, elde edilen bu başarıda sanayinin ve özel sektörün büyük payı bulunduğunu vurguladı. Küçük, ''İnanıyoruz ki Türk sanayi ve Türkiye ekonomisi, çalışan insanlarından, üretime gönül vermiş sanayicilerinden aldığı güçle ve tabii hükümetimizin de rekabet gücünü desteklemek yönünde hızla atacağı adımlarla, daha da ileri gidecek, küresel rekabet yarışında daha da ön sıralara koşacaktır'' dedi. 5 salonda 500'e yakın firma ve yaklaşık 1000 markanın sergilendiği fuar, 25 Eylül 2011 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.