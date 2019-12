-"ET FİYATLARINDA BİR DÜŞÜŞ VAR" İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, et fiyatlarında bir düşüş olduğunu belirterek, bugün Türkiye ortalamasının kıymada 18,60 lira, kuşbaşıda 22 lira olduğunu ve bunun fiyatlarda 26 Nisan'a göre yüzde 20'nin üzerinde bir azalma meydana getirdiğini bildirdi. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Meclis Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eker, et fiyatlarına ilişkin sorular üzerine, kısa vadeli tedbirleri aldıklarını, bu kapsamda Perakendeciler Federasyonunun 13 marketinin 340 noktasında Et Balık Kurumu ile sözleşme yapıldığını, Et Balık Kurumunun oralarda reyonlarının açıldığını ve satış yaptığını söyledi. Türkiye Kasaplar Federasyonu ile de 52 vilayette sözleşme imzalandığını hatırlatan Eker, buralarda da satışın başladığını ve Kasaplar Federasyonuna üye olan kasap odalarının kendi aralarında üyelere dağıtımını yaptığını, dolayısıyla Et Balık Kurumu'nun kasaplık canlı hayvan ithalatından Türkiye'de üretilen etlerin günlük olarak teslim edildiğini kaydetti. Burada da kıyma fiyatının 16,5 lira, kuşbaşı fiyatının da 19,5 lira olduğunu belirten Eker, ''Et fiyatlarında bir düşüş var. Bugün Türkiye ortalaması kıymada 18,60, kuşbaşıda 22 lira. Bu, fiyatlarda 26 Nisan'a göre yüzde 20'nin üzerinde bir azalma meydana getirdi. Bunun üstüne çıkan da var, altına inen de var. Bunlar, Türkiye'de en çok satış yapan, büyük perakende market zincirlerinin ortalama fiyatları...'' diye konuştu.