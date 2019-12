-"Esnafın yaşadığı bürokratik engellerin kaldırılması önemli" MERSİN (A.A) - 26.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, esnafın yaşadığı bürokratik engellerin kaldırılmasının önemine işaret ederek, ''Bizim görevimiz aynen greyderlik. Biz hükümet olarak sizlerin önündeki engelleri açıp, engellere takılmadan 2023'e ulaşmasını sağlayacağız'' dedi. Bakan Çağlayan, bir dizi etkinliğe katılmak üzere geldiği kentte, Mersin Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'nde (MESOB) esnafla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Çağlayan, daha sonra yaptığı konuşmada, ''hizmetkar olmak'' parolasıyla yola çıktıklarını ve görevde oldukları süre içerisinde de tüm kesimlerin dertleriyle dertlendiklerini, sorunların çözümü için çalıştıklarını söyledi. Yeni bir Mersin anlayışıyla çalıştıklarını anlatan Çağlayan, ''Bugüne kadar her ne yapıldıysa yapıldı, 2023 yılı hedefi doğrultusunda yapılanların üzerine bir şeyler koymalıyız. 2023 çabamız da bu. Mersin'de çok büyük işler ve başarılar hayata geçirmeliyiz'' dedi. Türkiye'nin dünya çapında da önemli başarılara imza attığına dikkati çeken Çağlayan, şöyle devam etti: ''Ama bu bize yetmez. Bu ülkeye dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girmek yakışır. Dünyanın her yerinde büyük ülkeler sıkıntılar çekerken, inşallah ihracatımızda Cumhuriyet tarihinde yeni bir rekora imza atmak istiyoruz. Bu da bize yetmez. 500 milyar dolara ulaşmalıyız. Bu ülkeyle ne kadar iftihar etsek o kadar az. Dünyanın her yerini geziyorum. Her gün yoğun toplantılar yapıyoruz. Bugün Avrupa'da 6 milyon Türk söz sahibi, işadamı. Bunlar bizim gururumuz.'' Eski bir sanayici olduğunu, 27 yıllık iş hayatına esnaf olarak başladığını ifade eden Çağlayan, ''Bugün ben Allah'ın bana verdiği her şeyi yapabilirim. Çünkü mayam sağlam, esnaflıktan geliyorum'' diye konuştu. Bugün Türkiye'nin yaptıklarını ve yapacaklarını göğsünü gere gere anlattığını dile getiren Çağlayan, şöyle konuştu: ''Dünyada ekonomik krizler yaşanırken, biz iddialı hesaplar yapıyoruz. Bulunduğumuz yerde duramayız. Hep ileriye gitmeliyiz. Zaten coğrafyamız da buna müsait. Allah öyle bir coğrafya vermiş ki, ülkesine, birlik ve beraberliğine sonuna kadar inanmış öyle güzel bir milletimiz var ki ve Allah öylesine güzel esnaf ve müteşebbis vermiş ki, bu ülke yapmasın da kim yapsın? Elimizde imkanımız var. Bu imkanları en iyi şekilde kullanmalıyız. Geçmişte devraldığımız Türkiye iyi değildi, ama şimdi yeni yeni bir şeyler oturmaya başladı. Bizden sonra gelen nesil, inşallah bizim bulduğumuz Türkiye gibi bir ülke bulmaz. Bunun için hepimiz gece gündüz koşturuyoruz. Bizim görevimiz aynen greyderlik. Biz hükümet olarak sizlerin önündeki engelleri açıp, engellere takılmadan 2023'e ulaşmasını sağlayacağız. Bizler sizleri bürokrasiye boğma hakkına sahip değiliz. Benim esnafım, sanayicim, söylüyor. Hayretlerle dinliyorum. Kanunu bu hale getiren bürokratlar utansın. Esnafım işini yapacak, taksisini kullanacak. Onları bürokrasiyle uğraştırmayacaksın. Esnafın yapacağı iş, ekmek üretmek, saç tıraş etmek. Bunlar Başbakanın sözü. Asla işadamını, tüccarı bürokrasiye boğmayın diyor. Heyetim var, bürokratım var. Gelen konuya bakar, talimatı veririm. Bürokratın da talimatı uygulaması lazım. Ama bürokrat topu sahada içinde gezdirip 90 dakikayı bekliyorsa, kırmızı kartı da gösteririm.''