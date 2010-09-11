-"ESKİŞEHİRSPOR MAÇI GERİDE KALDI"' BURSA (A.A) - 10.09.2010 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ''Eskişehirspor maçı geride kaldı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda oynayacağımız Valencia maçı için hazırlanacağız'' dedi. İbrahim Yazıcı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehirspor karşısında güzel bir futbol ortaya koyarak galip gelmesini bildiklerini söyledi. Tüm maçları tek tek düşünerek hazırlandıklarını ifade eden Yazıcı, ''Eskişehirspor maçı geride kaldı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda oynayacağımız Valencia maçı için hazırlanacağız. Bu karşılaşmada üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yaparak, Şampiyonlar Ligi'nde var olacağımızı göstereceğiz'' diye konuştu.