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Spor

"ESKİŞEHİRSPOR CAMİASI OLARAK ÜZGÜNÜZ" ESKİŞEHİR (A.A)

09 Şubat 2011 18:29

-"ESKİŞEHİRSPOR CAMİASI OLARAK ÜZGÜNÜZ" ESKİŞEHİR (A.A) - 09.02.2011 - Eskişehirspor Basın Sözcüsü Erdal Şahbaz, hafta sonu İstanbul'da yapılan Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle son derece üzgün olduklarını söyledi. Şahbaz, yaptığı açıklamada, Galatasaray-Eskişehirspor maçında Batuhan Sağır'ın yaralanmasıyla ilgili olarak Türk Telekom Arena Stadı'nın güvenlik kamera görüntülerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından incelendiğini belirtti. ''Sporun olduğu bir ortamda böyle bir şiddetin yaşanmasından dolayı Eskişehirspor camiası olarak üzgünüz'' diyen Şahbaz, yaşanan olayda başına aldığı darbe sonucu yaralanan Batuhan Sağır'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini sunduklarını kaydetti. Şahbaz, şöyle konuştu: ''Olayla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeye alınan kamera görüntüleri var. Bunun sonucunu beklemek gerekiyor. Yaşanan olay ne Galatasaray ne de Eskişehirspor camiasının kabul edebileceği bir olaydır. Bunu kişisel bir olay olarak görmekte fayda var. Şimdiden herhangi bir camiayı zan altında bırakmak doğru değilir.'' Şahbaz, yönetim kurulu toplantısında bu konunun değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

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